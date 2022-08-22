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機師夫剛簽「出軌切結書」又外遇　空姐妻怒告！驚人賠償金額曝光

▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲游姓女空服員和郭姓機師結婚後，卻發現老公和同事外遇，憤而對2人提告求償。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）

記者林冠吟／桃園報導

游姓空姐和郭姓機師2人相戀後結為連理，婚後更育有2名子女，未料2017年時游女逮到老公竟和莊姓女空服員外遇，她憤而對老公提告，更要求老公簽下切結書，往後若再有出軌行為，就要賠她500萬元；孰料老公前腳才和她和解，後腳又和小三藕斷絲連，還將原本要傳給小三的訊息誤傳給她，游女請徵信社跟蹤，果然拍下2人外遇鐵證，再對2人提告。桃園地院審理後，判郭和小三須分別賠償她400萬和100萬元。

判決書指出，游姓空姐和郭姓機師2人在2007年結婚，婚後育有2名子女；孰知原本幸福美滿的婚姻，在游女發現老公竟和同為同事的莊姓女空服員外遇後而破滅。

她先是逮到2人在2017至2018年間多次單獨出遊，更多次進出汽車旅館，怒對2人提告求償，經高等法院審理後，法院判莊女須賠償她50萬元確定，而老公則在訴訟過程中和她達成和解。

經過此次風波後，游女要求老公簽下切結書，要求老公日後如果再和妻子以外的女生有任何超出有一範圍的互動，如牽手、摟抱、單獨相處、曖昧言詞簡訊等，違反一次即須支付她500萬元的精神撫慰金，老公也欣然簽署。

不過，機師老公前腳才剛和她和解，後腳卻又和小三藕斷絲連，還不小心將原本要傳給小三的簡訊傳給她，讓她忍無可忍，請徵信社跟蹤2人，果然拍下2人外遇鐵證，發現2人曾一同駕車前往新埔、關西等地遊玩，更有多次公然牽手、勾手等親密行為；此外，徵信社更拍到老公曾和小三一起從小三的租屋處離開等事實，游女因此對2人提告求償。

庭審時，老公向法官辯稱，老婆先前才因為同樣的事情對他們2人提告，直批根本就是重複起訴，何況他和老婆2人早有婚姻破綻、感情不睦，2017年便已分居至今。

桃園地院勘驗相關證據後，認為2人持續外遇證據明確，判莊女須賠償正宮100萬元；郭姓機師部分，考量其去年3月開始便因身體因素留職停薪，除有父母需要撫養外，還需每月給付10萬元給正宮以撫養未成年子女，但其連兩年所得總額又超過400萬元等情形來看，判郭須賠償老婆400萬元。全案仍可上訴。

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