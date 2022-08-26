外站微放風？工會曝朝「自主健康管理」研議　民航局：尚無結論　

▲機組員以往曾上街爭取人權。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者李姿慧／台北報導

各國逐漸解封，航空公司機組員在外站僅剩中國與台灣高壓管理，只能待在飯店房間檢疫不得出門。機師工會爭取鬆綁，民航局昨(8/25)邀集航空公司及各工會開會討論「國籍航空機組人員防疫健康管控措施」，機師工會透露，昨初步討論機組員在外站可採自主健康管理外出和使用飯店設施，但仍待指揮中心同意。

桃園市機師工會理事長李信燕表示，機組員目前檢疫政策從執行前到報到、上機、執勤過程、外站返台等，都有縝密規範，但目前施打二劑疫苗和三劑疫苗的機組員返台檢疫政策不一樣，施打疫苗應是個人自由意志，未施打三劑疫苗返台後要3+4，但一般在國外自由行動的旅客入境也已經採3+4，但機組員在外站卻要關在飯店不能外出，很矛盾。

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李信燕指出，機組員不應該再有疫苗差別對待，一般旅客也沒有因為施打疫苗數不同有不同檢疫政策，因此建議未施打三劑疫苗的機組員也應該比照已施打三劑組員採0+7檢疫，該部份民航局有初步同意，也很支持這個想法，也會跟指揮中心提出，但仍要送指揮中心討論和同意。

此外，目前各國機組員到國外外站都可自由行動，唯獨中國和台灣對機組員仍採高壓管理，機組員到外站須直接進入飯店檢疫，不得出房門，機師工會日前發文要求鬆綁。

李信燕表示，昨天討論外站鬆綁也是個方向，工會提出可參考國外做法，基本上大家都初步共識，但民航局認為立即針對機組員在外站解封，擔心會有顧慮，後來會議大家提出想法，建議在自主健康管理條件下，自律性出門和使用飯店設施，返台之後採0+7檢疫。

李信燕舉例，機組員在外站採自主健康管理，也就是在國外仍要戴口罩，不能去人多的地方，也不能在外面用餐等，但相關方案仍待民航局指揮中心討論和同意。

對此，民航局表示，民航局已充分與航空公司及相關工會代表討論，但尚無具體結論，民航局會儘速將各項建議提報給中央流行疫情指揮中心，由指揮中心討論、決定。