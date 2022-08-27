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管制空污源！專家現勘亞洲水泥提妙方　環保局：持續勤查重罰

▲▼花蓮環保局邀請學者專家赴亞洲水泥廠現勘，針對防制空氣污染源提出改善意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮環保局邀請學者專家赴亞洲水泥廠現勘，針對防制空氣污染源提出改善意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣內和平電力、台泥和平、亞洲水泥及中華紙漿等四大工廠，污染物排放量佔全縣排放量90%以上，為維護良好的空氣品質與優質生活環境，花蓮縣環境保護局每年選定二大廠駐廠深度查核並邀請專家學者執行為期2天的現勘診斷會議，期能做好相關空氣污染防制，善盡企業社會責任。

亞洲水泥花蓮廠是外地遊客行經台九線太魯閣大橋最先映入眼簾的巨大建築物，其煙囪排放大量的粒狀空氣污染物問題，時常接獲民眾反映。

▲▼花蓮環保局邀請學者專家赴亞洲水泥廠現勘，針對防制空氣污染源提出改善意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

去年度業者將2號旋窯煙囪空氣污染防制設備改成袋式集塵器後，已有大幅改善煙囪排放粒狀空氣污染物的問題。但是對於水泥廠造成空氣污染問題仍是環保局持續推動的方向。因此，針對該廠辦理專家學者實地現勘會議，特別邀請國立成功大學永續環境實驗所企劃推廣組組長簡聰文教授、國立東華大學環境學系與自然資源劉瑩三教授及大漢技術學院許文昌教授等3位擔任現勘委員，希望透過委員所提改善建議，提供業者作為改善空氣品質參考並藉此降低民眾對亞泥空氣污染負面觀感，減少公害陳情案件。

▲▼花蓮環保局邀請學者專家赴亞洲水泥廠現勘，針對防制空氣污染源提出改善意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

本次專家委員進廠勘查後，對於亞泥為持續響應循環經濟使用替代性輔助原料、燃料，讓資源有效利用外，對於降低污染物與溫室氣體排放大有助益及增設阻隔網與改善防制設備，給予可肯定之外，另提供幾點改善建議，希望亞泥能於規劃期程內完成相關空氣污染防制設備新增設置；妥善掌握相關空氣污染防制設備操作參數；物料堆置依實際操作狀況申報。最後，專家學者不忘提醒亞泥落實自主管理重要性，屆時環保局也會針對建議等事項進行列管追蹤及複查。

▲▼花蓮環保局邀請學者專家赴亞洲水泥廠現勘，針對防制空氣污染源提出改善意見。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

環保局強調，除了積極配合中央推動各項環境保護政策外，仍會持續透過輔導、勤查與重罰來杜絕污染行為發生。透過本次專家學者進廠診斷提供業者空氣污染減量建議，目的是希望業者持續朝資源有效利用及淨零碳排目標邁進，讓花蓮成為最佳的空氣品質環境及觀光旅遊首選的低碳城市。
 

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