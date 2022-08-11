女醫師「自家診所整形」身體大片發青慘死手術台！親友疑死因不純

▲小麗慘死自己工作的醫院。（圖／翻攝自正觀新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

陝西西安一家醫美機構的整形醫師兼講師、37歲的小麗（化名）日前在自己工作的醫院，做自體脂肪面頰填充術，卻命喪手術台，身體大片發青慘死。目前，初步認定為麻醉意外。8月8日該整形醫院大門上貼著因裝修暫停營業的通知。

據《正觀新聞》報導，該醫美機構是西安麗星嘉蕊醫療美容（診所）（簡稱麗星醫美）。在該醫美機構的多個宣傳頁上，小麗的簡介上寫著「整形專家」、「 整形外科主治醫師」、「佳蕊商學院技術院長」多個頭銜。

小麗好友婷婷（化名）透露，小麗原本就是一名整形專家，是她做手術的這家醫美機構的整形醫生兼講師。婷婷表示，小麗此前說有顧客在她們門診做了抽脂填充術，效果很好看，所以也想嘗試自體脂肪面頰填充術。

據悉，該手術就是從自己體內抽取脂肪，然後填補在凹陷的面頰裡。7月16日晚上9點多，小麗走進了手術室竟意外過世。知情人士透露，「當晚 10 點剛過，有工作人員緊張地出來找聽診器與搶救藥，小麗的一名親友意識到情況不對，詢問情況時醫生說『你別管』，又匆匆進了手術室。」

後來這名親友不顧阻攔進了手術室，看到裡面已經是一片狼藉。知情人士轉述該親友說法，當時醫生護士已經慌了，手術服散落一地，小麗躺在手術床上全身尤其是面部發青，氣管插管中有血，醫生正在捏輔助呼吸的球囊。此時小麗瞳孔已經散大，沒了呼吸和心跳，後小麗被送其它醫院搶救。

▲小麗曾經的工作畫面。（圖／翻攝自正觀新聞）

西安市人民醫院的急診病歷顯示，「患者在入院前20分鐘在外院擬行吸脂手術，術前給予麻醉藥 （丙泊酚 50mg 、舒芬太尼 5ug）後出現呼吸漸停，醫生即刻給予氣管插管、球囊輔助呼吸，過程中儲氧袋出現紅色血液，患者出現嗆咳、心跳停止 ……。」醫護人員到達現場後確認，患者已無呼吸及心跳，雙側瞳孔散大固定。

經過4小時25分的全力搶救無效，7月17日3時10分宣佈死亡。小麗的死亡醫學證明（推斷）書顯示，「死亡地點麗星嘉蕊醫療美容，死亡原因麻醉意外。」

婷婷表示，小麗的門診病歷上，寫著手術名稱「自體脂肪豐面頰（填充術），入室時間 21點15分，手術開始時間 21點40分。婷婷質疑，病歷是事後才補的，這份病歷上所有患者簽字的部分均是空白，包括手術知情同意和麻醉知情同意書。

8月8日下午，西安市雁塔區衛生健康局主管醫療美容的一名李姓工作人員，在回應涉事醫院是否有相關醫療許可時回應，「有局部麻醉的許可，但沒有全身麻醉許可。」而關於此醫療事故的具體處理結果，該工作人員表示不清楚。據了解，小麗的家屬稱已與麗星醫美「私了」，不願多做評論。