花蓮漁港禁垂釣！釣客與漁民衝突不斷　縣府籲勿違法

▲部分釣客擅闖漁港禁止垂釣區釣魚，與漁民衝突不斷，甚至有釣客破壞漁港設施行為。（圖／花蓮縣政府提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮區漁會及港區安檢所近期通報反應，部分釣客為追求漁汛，擅闖漁港禁止垂釣區釣魚，引發亂丟垃圾、釣線纏繞漁船引擎等爭議，造成漁民與釣客間衝突不斷，甚至有釣客在漁港港堤紅綠燈塔處，以岩釘打入石縫中固定遮陽傘或鑽洞加裝架竿器等破壞漁港設施行為。

花蓮縣政府呼籲，依《漁港法》第23 條規定，擅自占用漁港區域或毀損漁港設施者，除涉及刑責應依法處罰外，並應於限期內回復設施原狀。

花蓮縣花蓮漁港占地約17公頃，港嘴處兩堤防相距約25公尺，漁港區腹地及港區作業空間有限，故僅供漁船筏進出停泊使用，並無供垂釣區域。依《漁港法》第18條第1項第4款規定，在漁港區域內，不得採捕或養殖水產動植物，違反行為如經查獲，將依規定進行裁罰。

農業處長陳淑雯呼籲，請民眾切勿前往禁止釣魚港區垂釣，未來農業處將規劃邀集海巡及相關執法單位不定期及不分時段辦理聯合稽查，初步先以軟性勸導方式勸離，若於禁釣區內之釣客屆時應配合港區告示及巡查人員勸導離開港區。為維護本港安全及漁船作業權益，如釣客屢勸不聽，將依照相關法規進行裁罰，將依《漁港法》第21條處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，請釣客朋友切勿以身試法。

陳淑雯說明，如欲釣魚者，可至花蓮港務分公司花蓮港東堤的垂釣場域，開放時間為每週六日上午6 時至下午4 時（實際以港務局公告為準）。

為保障漁港安全，花蓮縣政府呼籲釣友應選擇於公告開放區域垂釣，並穿著救生衣及防滑鞋等相關安全配備，希望大家在安全有保障的情況下從事休閒垂釣活動。為維護花蓮漁港漁船進出漁港秩序，陳淑雯再次呼籲，釣客朋友們切勿前往不適合區域釣點垂釣，於開放區域垂釣時，亦請注意，大風浪仍會危及人身安全，切莫輕忽海象狀況造成悲劇發生，也可避免觸法受罰，反而敗興而歸。

