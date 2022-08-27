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數位發展部今掛牌！唐鳳任首位部長　初期首重資安防治

▲▼唐鳳出席第四屆亞太社會創新高峰會「投資亞洲」開幕儀式 。（圖／記者李毓康攝）

▲唐鳳將出任數位發展部首任部長 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院新設的數位發展不將在27日正式掛牌，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都將出席揭牌典禮。首任部長由政委唐鳳轉任，一卡通董事長李懷仁、亞矽人資長闕河鳴分別擔任2位政務次長，未來將致力於建構數位服務跨域的協力典範、完備數據公益生態制度及應用，以及促進跨國公民科技與資料民主化的共同發展等三大目標。

數位發展部未來將整合電信、資訊、資安、網路與傳播5大領域，統籌數位治理與數位基礎建設，協助公私部門數位轉型，打造數位韌性環境，連結「公民」與「技術」、提升「產業」及「安全」，實現智慧國家的願景，讓台灣模式持續成為民主陣營的標竿。

在組織架構方面，數位發展部下設數位策略司、韌性建設司、資源管理司、數位政府司、民主網絡司、多元創新司等六個司級機關，以及數位產業署與資通安全署等兩個署級機關，並將籌設「行政法人國家資通安全研究院」。

蘇貞昌日前表示，鑑於日趨嚴峻的資安挑戰，未來數位部的重要任務，就是「建構全民數位韌性」，必須從「社會發展」、「產業數位轉型」與「資安應變」三個面向來推動，不只對國內的社會發展重要，對外也要能輸出台灣的軟實力，透過網路跨越國界，連結國際民主網絡。

蘇貞昌說，台灣面對越來越複雜的資安挑戰，期待數位發展部廣召數位人才，與其他部會、民間協作，強化全民的數位韌性。

蘇貞昌期許，未來數位部與相關部會協作，政府與民間協作，落實國家數位發展各項重要政策，推動產業數位轉型，協助產業創新發展，讓台灣資通訊產業持續居於領先地位，也讓台灣邁入數位新時代。

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