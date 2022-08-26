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TNCAP台灣新車安全評鑑上路　國產進口銷售前8名都要檢測！

▲TNCAP時速50公里撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝）

▲TNCAP時速50公里撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮／彰化報導

交通部為提升國內車輛安全性，分年推動台灣新車安全評等(TNCAP)計畫，今(26)日在行政院蘇貞昌院長見證下，於彰化鹿港的車輛研究測試中心，舉行行人安全防護實驗室落成啟用典禮，並進行TNCAP揭牌，標誌台灣新車安全評等計畫正式進入營運準備，也朝112年辦理第一次安全評等的目標更邁進一步。

交通部推動建置屬於台灣的透明新車評價制度，提供消費者完整購車安全資訊，有效提升車輛安全，今日落成啟用的行人安全防護檢測實驗室，也展示了一段時速50公里實測撞擊，主辦單位指出，這是為了執行包含頭型衝擊、上腿部衝擊及腿部衝擊等試驗，模擬車輛與行人碰撞時，車輛對行人的傷害程度。

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▲行政院長蘇貞昌參加TNCAP揭牌，撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝）

車輛安全中心執行長周維果受訪時指出，目前現階段規劃，每年年初1,2月統計上年度銷售(包括國產車進口車)前８名，還會考慮諸如電動車等特定因素進行TNCAP評比，明年2022年是首度評選結果的發布，讓消費者可以作為選購車輛的參考。

據統計，彰化縣車輛零組件廠商超過470家，占全國近三成。尤其員林、鹿港、伸港與彰濱工業區一帶，都是廠商聚集的大本營，其中南彰化的輪胎橡膠產業最為代表性，銷售額甚至占全台灣一半以上，其它著名零組件還包括底盤系統、電氣電子組件、引擎系統與外裝品等。

▲行政院長蘇貞昌參加TNCAP揭牌，撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝）

▲時速50公里撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝）

眾所周知的美國電動車大廠特斯拉（Tesla），其直、間接供應商，許多也都是來自彰化縣，彰化縣除有堅強車輛產業群聚，國內唯一的車輛科技研究法人「車輛研究測試中心」也設在彰化。

▲行政院長蘇貞昌參加TNCAP揭牌，撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣長參選人、立委黃秀芳上午也陪同蘇貞昌參加，她說，彰化縣是許多車輛零組件生產重地，今天親眼目睹實驗室內車輛撞擊測試，相信未來可以更提升國產車競爭力，也會提升國人購買國產車意願，帶動汽車產業的發展，另一方面也透過汽車主、被動安全性提升，大大降低道路意外事故的機率與危害程度，並強調，未來將積極推動縣內汽車零組件產業轉型升級計畫，繁榮產業前景。

▲行政院長蘇貞昌參加TNCAP揭牌，撞車實測。（圖／記者唐詠絮攝）

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