數發部明起上路「沒有蜜月期」　張其祿揭3大問題要優先「拆彈」

▲民眾黨立法委員張其祿。（圖／張其祿辦公室提供）

記者蔡佩珈／台北報導

數位發展部將在8月27日正式掛牌，由數位政委唐鳳轉任數位部首任部長，唐鳳宣稱欲打破官僚文化，以更彈性及大量進用的約聘人員吸引民間專業人才。對此，民眾黨立法委員張其祿26日指出，數發部並無蜜月期，應優先進行「數位基礎建設及法制立法」、「資訊安全」、「中共資訊戰」等3大數位資通安全的拆彈作業。唐鳳則要扛起國家數位安全及發展責任，建構國民可倚靠的資通安全環境及未來。

針對「數位基礎建設及法制立法」，張其祿說明，台灣號稱「數位IT大國」，更是全世界晶片主要生產國，但我國數位基礎建設及相關立法卻嚴重落後，例如數位身分證、電子不在籍投票等皆仍未見成果。

張其祿舉例，內政部曾於2016年、2019年兩度派員參訪愛沙尼亞學習e-ID相關政策，於2017年邀請愛沙尼亞專家來台參與「晶片國民身分證研討會」，數位身分證至今卻無法上路。此外，雖然愛沙尼亞電子投票系統由台灣製造，我國政府卻仍以電子投票制度及系統會影響民眾對選舉信任為由，持續延宕立法進程。

因此，張其祿認為，優先建置讓國人可信賴、可靠及安全的數位基礎建設，並加速通過所有法制立法如不在籍投票法、e-ID法等，絕對是數位發展部的首要任務。

至於資訊安全，張其祿說，近3年的新冠肺炎疫情過程中，防疫系統建置比如簡訊實聯制到社交安全APP，政府建置多個資訊及數位平台，卻因無法有效把關，致使民眾重要個資流出，造成後續民眾屢次遭詐騙訊息騷擾、甚至被騙出國外及人口販運案件。

張其祿指出，數位發展部須整合、解決各項數位平台及政府APP資安漏洞、衝突、缺失及退場等問題，更必須審慎處理與國家通訊傳播委員會（NCC）權責、工作之間的競合、重疊甚至是衝突等問題。

對於中國大陸「資訊戰」，張其祿表示，近日中國大陸對台文攻武嚇加劇，「超限戰」中的資訊戰攻擊更是影響深遠。例如前段時間美國眾議院長裴洛西訪台，我國總統府與國防部網站即遭境外駭客攻擊，而台鐵及超商也被資訊入侵而發生顯示系統異常等；8月9日起台銀、兆豐銀兩大銀行遭DDoS攻擊整整一週，各界更擔憂一旦駭客入侵銀行資安系統，恐將嚴重危害客戶權益。

張其祿認為，上述事件代表國防並非只是國防部的事，資安及資訊恐攻也應是數位發展部必須協力國防部做好的國防整備工作。在資訊通訊發達時代，若中國大陸對台發動資訊戰成功，將立刻影響民生及政府運作，數位發展部必須要做全民及產業資訊安全與整備的後盾。