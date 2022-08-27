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財政部國有財產署標租嘉義監理所房地　8／25起開放投標

▲▼ 財政部國有財產署標租嘉義巷弄內百年木造歷史建築 。（圖／財政部國有財產署提供）

▲▼ 財政部國有財產署標租嘉義巷弄內百年木造歷史建築 。（圖／財政部國有財產署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

財政部國有財產署為引進民間資源，活化再利用國有文化資產，釋出嘉義區監理所宿眷舍國有房地，隱身在嘉義市區巷弄內(嘉義市和平路136巷2號)一幢木造歷史建築，建造於日治昭和6年，為具有歷史、文化、藝術價值之建造物，迄今內部主結構均仍保有獨特的日式風味。

▲▼ 財政部國有財產署標租嘉義巷弄內百年木造歷史建築 。（圖／財政部國有財產署提供）

該地點緊依東門市場，生活機能便利，鄰近嘉義公園、嘉義舊監獄博物館、檜意森活村等觀光園區，周邊旅宿飯店林立，除為當地人日常生活主要地帶，亦為觀光客喜愛走訪之景點區，人潮絡繹不絕。距離文化路觀光夜市約3分鐘車程；嘉義市立美術館、嘉義文化創意產業園區(舊酒廠)、嘉義火車站皆約8分鐘車程，位處嘉義市各項日常、休閒與觀光活動中介樞紐之地。

國產署表示，參加投標者應依投標須知擬具企劃書，載明投標人專業能力及相關經驗、文資修復再利用及管理維護規劃構想等內容，於本(111)年9月28日開出資格標。審查結果若符合格者，再由標租機關、文資主管機關及專家學者組成之評選會，評選出得標人；得標人簽訂租的後，應依歷史建築保存維護計畫，辦理修復再利用等事宜。

根據國產署南區分署標租公告，嘉義區監理所宿春舍一案，最低年租金為新台幣1萬7,000餘元，房屋面積約52.1坪，土地面積約66.5坪，租賃期限5年，承租人於租期屆滿前得以書面申請續約。此標租案件自本(111)年8月25日公告日起開放投標，並訂於9月14日下午2時00分至4時00分開放看屋，有意投標者可至現場參觀。

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