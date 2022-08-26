國際獅子會捐贈「學習啟蒙號」　新北偏遠閱讀服務再添生力軍

▲新北偏遠閱讀再添生力軍，國際獅子會300-B1區捐贈「學習啟蒙號」。（圖／新北市立圖書館提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

行動圖書車不只是載著書「趴趴走」，還能和機器人互動、體驗無人機！由國際獅子會300-B1區捐贈的「學習啟蒙號」，將於開學後正式加入新北市行動閱讀巡迴服務的行列，新北市立圖書館特別打造了全臺最大的數位行動書車，讓偏鄉學童除了閱讀好書，同時也能有更多元的數位科技學習體驗。

開學再添生力軍！新北市立圖書館第4部行動書車「學習啟蒙號」26日上午在新北市立圖書館總館舉行捐贈儀式，新北市文化局長龔雅雯接過國際獅子會300-B1區總監陳賢能代表贈送的「學習之鑰」後，向大家宣布這部行動書車不僅可以從紙本到數位閱讀，還能科技體驗，車上可容納1800冊以上圖書，50餘種雜誌。

同時配備86吋的數位觸控螢幕，提供閱讀推薦及10萬種電子書可供借閱，民眾只要掃描行動電子書牆上的QRCcde，便可以立即享受電子書閱讀體驗。圖書館也特別配合108課綱，將行動書車結合數位閱讀與科技體驗，透過一站式的服務，隨車提供「故事機器人」、「無人機」、「VR虛擬教具」、以及平板電腦等數位設備，讓偏鄉學童可以透過閱讀接觸這些未來趨勢，培養AI及新興科技的素養能力。

文化局長龔雅雯特別致贈感謝狀，感謝新北市各區獅友們長期捐輸，與公部門合作推動社會公益事務的卓越貢獻，此次國際獅子會300-B1區慷慨捐贈270萬，與新北市立圖書館合力打造全臺最大的數位行動書車，未來偏鄉行動閱讀服務將擴增至每月32次。此外，行動書車也趁勢推出「圖書預選到站直送」服務，每季更新推薦書單，學校或社區申請書車時，可以同步線上選書，所選圖書便會整理配送到站。

新北市立圖書館表示，新北市目前共有3部行動書車，10年來服務超過8200場次，利用人次高達111萬6000餘人，今天初次亮相的數位行動圖書車，開學後將正式加入偏鄉巡迴服務的行列，致力於全齡閱讀推廣，目前已與新北市文化基金會齊力推動樂齡閱讀箱巡迴計畫，提供1500本圖書至30個社福單位。

新北市立圖書館說，行動書車與科技閱讀體驗服務將免費開放偏遠學校、社區團體、社福單位等申請，歡迎市民朋友多加利用，行動書車詳細服務資訊與申請方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2953-7868轉8120。

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