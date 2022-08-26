　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輕熟女組詐團！5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警攻堅見電擊棒西瓜刀

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止警分局日前接獲通報，指出某民宅疑有人遭囚禁，經蒐集查證後，25日趕赴現場查緝救援，破門發現5人遭囚，進一步發現他們誤信詐騙集團「高薪」騙局，被帶到該處，逼交證件開銀行戶頭，警當場將35歲黃女為首等9人逮捕，另扣安非他命、電擊棒、西瓜刀等，全案依妨害自由等罪，移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 汐止「破獲詐欺集團，救出受困被害人」案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲汐止分局日前接獲有民宅人員進出複雜，經蒐證攻堅果然發現5名被害人遭囚禁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，以35歲黃女為首的詐騙集團，為收購銀行存簿、提款卡作為詐欺民眾錢財、掩飾不法所得，於網路上PO出「高薪無須技術工作，1天收入至少3000元」徵才貼文，被害人透過朋友介紹信以為真，陸續與詐團人員聯繫面試。

▼警方攻堅當場查獲9名詐騙集團成員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 汐止「破獲詐欺集團，救出受困被害人」案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

攻堅時，39歲陳姓女嫌見狀，企圖將1包安非他命丟出窗外，遭埋伏員警從窗外發現，大聲喝令不准動，陳女慌張以嬌嗔語氣問「你是誰！不要碰...」其丈夫柳男更在一旁喊「弄我老婆幹嘛！」

警方破門後，發現5名被害人無助在屋，當中61歲歐男更從高雄坐客運到台北，以為可以賺錢，豈料被載到汐止區囚禁，21歲盧男、23歲邱女、28歲蘇男、38歲蔡男都被依同樣手法，遭囚約2天時間。

▼ 陳姓女嫌見警企圖將毒包丟窗外，立刻唄埋伏員警發現上銬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

屋內19歲李嫌等9人隨即遭制伏，警方也扣得第二級毒品安非他命、銀行存簿、筆記型電腦、行動電話、電擊器、藍波刀、西瓜刀等相關證物。初步了解，詐團為了避免5名被害人拿錢後，再變更網路銀行密碼，或向銀行掛失提款卡，因此才將他們囚禁、監控，方便洗錢犯罪，全案訊後將依違反毒品危害防制條例、妨害自由、詐欺等罪送士林地檢署偵辦。

▼詐騙集團為控制被害人，屋內更放電擊棒、西瓜刀等。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 汐止「破獲詐欺集團，救出受困被害人」案 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

汐止分局表示，雖與近日送往柬埔寨等處人蛇集團無關，但仍會持續溯源追查釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯，並提醒民眾提供帳戶供詐欺集團使用，除可能涉嫌詐欺罪外，也有人身自由遭受危害風險，同時也呼籲如有任何可能遭到詐欺疑問，可在第一時間撥打165反詐騙專線詢問，以免造成自身財損或觸法。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／午後對流旺盛！　5縣市大雨特報
快訊／周天成狂救5賽末點殺進世錦賽4強！　刷新個人最佳成績
旅遊補助「爽玩4天3夜」跳1通知哭了　釣出神人：住7天免錢+
交往啦啦隊正妹？　台南Josh回應了
CL不會來台灣了！　王必勝：至今未收到防疫計畫
醉駕載女友...自撞爛毀輪噴飛　賓士是「前任的」這下更慘
女主播周玉琴認愛了！首亮婚戒放閃　64歲名嘴尪「親做愛心便當
CL根本沒來台灣！主辦扯謊一周　文化部揭真相
快訊／7縣市病例破千！　全台各縣市確診分布曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞　駕駛直衝未減速釀6傷

木工不愛釘槍愛這款！擁M10衝鋒槍被逮　殺傷力超強列十大名槍

厲鬼會殺死你弟弟！噁男裝亡魂附身逼16女拍裸照　累犯下場出爐

輕熟女組詐團！5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警攻堅見電擊棒西瓜刀

拋摔毆虐8月大早產嬰！害視網膜出血腦萎縮　惡保母遭起訴求重刑

當鋪哥醉駕載女友...自撞爛毀輪噴飛　賓士是「前任的」這下更慘

嘉義蘭潭又見浮屍！一個月內同地點2冤魂　在地人狂抖：抓交替？

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

快訊／16歲高中生落海失蹤　旗津玩水被大浪捲走搜救中

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

長照中心12人染新冠亡被要求搬離　業者告管委會容許復業吞敗

疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞　駕駛直衝未減速釀6傷

木工不愛釘槍愛這款！擁M10衝鋒槍被逮　殺傷力超強列十大名槍

厲鬼會殺死你弟弟！噁男裝亡魂附身逼16女拍裸照　累犯下場出爐

輕熟女組詐團！5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警攻堅見電擊棒西瓜刀

拋摔毆虐8月大早產嬰！害視網膜出血腦萎縮　惡保母遭起訴求重刑

當鋪哥醉駕載女友...自撞爛毀輪噴飛　賓士是「前任的」這下更慘

嘉義蘭潭又見浮屍！一個月內同地點2冤魂　在地人狂抖：抓交替？

女同學喝掛他硬上「被友人發現竟不停手」　無恥問：我可以試試嗎

快訊／16歲高中生落海失蹤　旗津玩水被大浪捲走搜救中

聯想號召台藝術家角逐「數位藝術競賽」　15萬現金直接抱回家！

帕拉育仍把持軍權！遭法庭暫停總理職務　續任防長主持國防會議

去ATM轉帳電費、網址能退款　台電：全都是詐騙

怪力男回歸即貢獻！洋基單場20安灌13分大勝　卻沒開轟創44年紀錄

走進「花蓮版亞馬遜河」！品嚐Lady Gaga來台指定菜、與蝴蝶共舞

快訊／午後對流旺盛！雨彈連轟5縣市　嚴防雷擊強陣風

晶片荒未解！裕隆下修今年車市至42萬台　新店裕隆城明年中開幕

住飯店要求別打掃！客傻眼抱怨「備品沒補」　房務火大一次說清楚

蘇位榮／38名死囚未執行死刑　關鍵在大法官憲法判決

台達攜手科博館打造全新互動式展品　再推4場免費講座生動開講！

司機貼心對準停開前門　悍女不領情偏要後門上

社會熱門新聞

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

槓上張雅琴！廢死執行長PO文反擊：真的看不懂

謝忻2.3G裸照外流結案　檢方回應了

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

嫌母嘮叨　高1男帶5百逃家14天

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

情侶夜店狂歡醉駕賓士撞爛　辣女友痛苦蹲地他幫呼呼

台南2警殉職　公布善心專戶募款

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

殉職警姊痛罵下地獄　廢死聯盟：可以體會

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

更多熱門

相關新聞

疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞釀6傷

疑打翻水杯沒看路！花蓮台9線3車追撞釀6傷

花蓮瑞穗鄉富源村台9線248.8公里處，昨（25）日晚間7時許發生3車追撞事故，林姓男子駕駛自小客車疑似因不慎打翻水杯，導致未注意車前狀況，直接撞上停等紅燈的2台車，造成6人受傷，詳細事故原因仍有待警方後續釐清。

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

韓星CL不會來了！王必勝證實：至今未收到防疫計畫

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

花蓮疫情回溫　縣府籲兒童速接種疫苗

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

遭爆請病假卻狂玩接業配　正妹警落淚這樣說

被批造謠！四叉貓「標記柯文哲」回應了

被批造謠！四叉貓「標記柯文哲」回應了

關鍵字：

新北詐騙詐欺囚禁妨害自由毒品危害防制條例人蛇影音

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

台版神隱少女「鬼門關夜市」來了　今只擺攤9小時

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面