輕熟女組詐團！5人被高薪吸引淪豬仔囚禁　警攻堅見電擊棒西瓜刀

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止警分局日前接獲通報，指出某民宅疑有人遭囚禁，經蒐集查證後，25日趕赴現場查緝救援，破門發現5人遭囚，進一步發現他們誤信詐騙集團「高薪」騙局，被帶到該處，逼交證件開銀行戶頭，警當場將35歲黃女為首等9人逮捕，另扣安非他命、電擊棒、西瓜刀等，全案依妨害自由等罪，移送士林地檢署偵辦。

▲汐止分局日前接獲有民宅人員進出複雜，經蒐證攻堅果然發現5名被害人遭囚禁。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，以35歲黃女為首的詐騙集團，為收購銀行存簿、提款卡作為詐欺民眾錢財、掩飾不法所得，於網路上PO出「高薪無須技術工作，1天收入至少3000元」徵才貼文，被害人透過朋友介紹信以為真，陸續與詐團人員聯繫面試。



▼警方攻堅當場查獲9名詐騙集團成員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

攻堅時，39歲陳姓女嫌見狀，企圖將1包安非他命丟出窗外，遭埋伏員警從窗外發現，大聲喝令不准動，陳女慌張以嬌嗔語氣問「你是誰！不要碰...」其丈夫柳男更在一旁喊「弄我老婆幹嘛！」

警方破門後，發現5名被害人無助在屋，當中61歲歐男更從高雄坐客運到台北，以為可以賺錢，豈料被載到汐止區囚禁，21歲盧男、23歲邱女、28歲蘇男、38歲蔡男都被依同樣手法，遭囚約2天時間。

▼ 陳姓女嫌見警企圖將毒包丟窗外，立刻唄埋伏員警發現上銬。（圖／記者黃宥寧翻攝）

屋內19歲李嫌等9人隨即遭制伏，警方也扣得第二級毒品安非他命、銀行存簿、筆記型電腦、行動電話、電擊器、藍波刀、西瓜刀等相關證物。初步了解，詐團為了避免5名被害人拿錢後，再變更網路銀行密碼，或向銀行掛失提款卡，因此才將他們囚禁、監控，方便洗錢犯罪，全案訊後將依違反毒品危害防制條例、妨害自由、詐欺等罪送士林地檢署偵辦。

▼詐騙集團為控制被害人，屋內更放電擊棒、西瓜刀等。（圖／記者黃宥寧翻攝）

汐止分局表示，雖與近日送往柬埔寨等處人蛇集團無關，但仍會持續溯源追查釐清集團背後是否有幕後黑手或共犯，並提醒民眾提供帳戶供詐欺集團使用，除可能涉嫌詐欺罪外，也有人身自由遭受危害風險，同時也呼籲如有任何可能遭到詐欺疑問，可在第一時間撥打165反詐騙專線詢問，以免造成自身財損或觸法。