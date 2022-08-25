愛心不停歇！新北表揚績優宗教團體　侯友宜頒發251面獎牌

▲新北表揚績優宗教團體，侯友宜頒發251面獎牌。（圖／新北市民政局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（25日）舉行「2022新北市績優宗教團體表揚大會」，由市長侯友宜頒發「公益慈善」、「社會教化」及「個人奉獻」等3大類獎項，共計頒發251面獎牌予99家績優宗教團體及116位個人奉獻獎，感謝各宗教團體在去年不間斷地提供防疫資源共同抗疫、平時捐贈及生活關懷，付出無數奉獻，讓社會更加有愛。

侯友宜表示，宗教信仰深具撫慰人心及安定社會的功能，各宗教團體也是市府重要夥伴，協助各項政策推動。近年全台因受新冠肺炎影響嚴重，宗教團體紛紛慷慨解囊，捐贈防疫基金及資源，平時也會捐贈資源關懷弱勢族群，去年公益慈善捐款金額總計高達2億4195多萬元，共計61家獲獎，其中竹林山觀音寺捐款逾4100多萬元，尤其去年發生太魯閣翻覆意外，廟方也慷慨捐助1600萬元善款，非常感謝各宗教團體為新北市無私的付出與奉獻。

▲侯友宜致詞時表示，宗教團體是新北進步重要的力量之一。

民政局長柯慶忠表示，績優宗教團體得獎者都是經過各方的推薦，且經市府審核，過去疫情嚴峻期間大家也都配合政策停辦活動減少群聚，但宗教團體仍盡力提供相關資源，捐贈防疫基金及資源予「新北市好日子愛心大平台」，其中王母救世宮、湧蓮寺、蘆洲慈惠堂、財團法人新北市淡水無極天元宮、保福宮、靈鷲山無生道場、財團法人新北市召會、財團法人新北市泰山巖等共計64家宗教團體，捐贈防疫基金逾6千萬元。



此外，埔墘福德宮、財團法人新北市三重區先嗇宮、王母救世宮、普賢寺、大香山慈音巖、南山福德宮、新莊地藏庵、潭底福德宮等多家宗教團體也捐贈居家關懷箱共同抗疫。另普賢寺、板橋慈惠宮、財團法人新北市樹林濟安宮、蘆洲保和宮、三重安北宮、金山財神廟、新北市義天宮等也捐贈市值逾千萬元的防疫物資，支援本市疫情防護能量。除防疫資源外，淡水義山集應廟、樹林鎮南宮、五股賀聖宮等也捐贈復康巴士。

▲林口竹林山觀音寺去年捐獻逾4100多萬元善款。



社會教化類獎項共有74家獲獎，如九天玄女宮配合政府優質宗教政策，使用環保鞭炮機、全面實施一爐一香、使用大型環保金爐、全面使用LED 燈具等，減少環境空汙，降低碳排放，改善空氣品質。另財團法人天主教主顧修女會開辦失能、失智長輩提供日間照顧服務，成立泰山區的社區整合性服務中心，落實社區預防性的照顧及推廣預防失能或延緩失能之服務。

個人奉獻獎項共有116位獲獎，最年長的受獎者，石門區石門洞五龍宮江洪花女士高齡95歲，服務年資已逾42年，因住家就近寺廟，多年在廟裡幫忙清潔打掃、熱心服務，還會自己種植農作物，到廟裡分享給大家，就是她長壽又快樂的秘訣。另最年輕的受獎者，樹林區樹林鎮南宮黃啟年先生僅44歲，服務年資逾20年，因父親為廟裡的董事，長年耳濡目染下跟隨父親的腳步，在慶典期間協助宮務，積極認真，廣受好評，因而亦成為董事，未來將持續不遺餘力地為寺廟服務。

▲石門區石門洞五龍宮江洪花女士高齡95歲，服務年資已逾42年。

民政局表示，績優宗教團體得獎者來自各方的推薦，皆為新北市宗教團體的表率與標竿，希望藉由表揚活動，鼓勵績優宗教團體，持續從事公益慈善與社會教化事業，同時感謝新北宗教團體積極配合市府各項政策，持續為社會傳遞正向力，發揮濟世愛民精神，讓愛滿人間。

▲樹林區樹林鎮南宮黃啟年先生僅44歲，服務年資逾20年。

【更多新聞】

►台版豬寮藏天龍國！開價14萬拐帳戶囚摩鐵 警攻堅救出3人頭

►快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」 用心研究每天強光照射

►台大金山分院打造「療癒花園」 甘藷焢窯、追向日葵花海拍美照

►7月半離奇車禍！大學生夜遊北海岸 他左轉「買肉粽」被同學撞死