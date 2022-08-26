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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「完全沒有選票考量」　侯友宜喊：不因執政時間長短減低熱忱

▲▼ 國民黨中常會 預計提名-侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍日前質疑，國民黨在新北市執政17年，侯友宜從擔任新北市副市長到現在也已在位12年，痛批「我想他們能夠做的，應該也做得差不多了。」對此，侯友宜26日回應，他當市長大刀闊斧地興利除弊，自己完全沒有選票考量，也不會因為時間長短讓執政熱忱稍有減低。

侯友宜接受自由時報《官我什麼事》專訪時細數施政成果，他指出，新北市建構三大軸心，推動三環六線，建構六大產業布局，讓新北市脫胎換骨、成長茁壯，新北市絕對不是台北市的衛星都市，在整體規劃上要以千萬人口的規劃和國際競爭，「新北市2030的願景，不是在想像，是在實踐中」。

除了願景規化落實執行外，侯友宜補充，自己時常與里長、里民舉行座談會，將大家所關心的事情快速執行完畢，新北市城市治理長時間累積下來，每一個改變的過程他都親自參與，舉例土城冰宮，冰宮厚度依國際標準打造大家可以運動的滑冰場，「多年來我在第一線打仗，去接觸每個建築及每個規劃，12年後的未來4年要做什麼？就是未來要鋪陳2030我的目標跟願景。」

侯友宜強調，他以行動治理新北市，與1032個里長並肩作戰，解決民眾的大小事，市府團隊沒有自己，只有朝著同一個目標全力前進，「如果大家各自本位主義，而且沒有看到細項，你帶頭的不願意扛責任，很多事情就做不通嘛！」

針對林佳龍批評執政無新意，侯友宜回應，自己當市長大刀闊斧地興利除弊，自己完全沒有選票考量。做事如果有選票考量，那個也不能做、這個也不能做，包括五股垃圾山與塭仔圳都市計畫，過去30年、50年，人家不願意碰，就是選票問題。

侯友宜說，自己之所以能將不可能變可能，就是因為他願意做，而且沒有選票考量，更不會因為執政時間長短，而讓熱忱稍有減低，「我不但充滿熱情，更充滿挑戰，更勇於負責，不計成敗，改變新北市」。

▼新北市長侯友宜接受網路節目專訪。（圖／自由時報提供）

▲▼新北市長侯友宜。（圖／自由時報提供）

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關鍵字：

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