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遭爆請病假卻狂玩接業配！長官幫挺出聲　正妹警還是落淚這樣說

記者沈繼昌、黃宥寧、林冠吟／綜合報導

有網友日前在臉書指控一名女警長期請病假，卻在病假期間到處遊山玩水，甚至接業配賺錢等。不過遭點名的女警在IG回應，她因為患有憂鬱症，曾多次自殘被家人通報，才會請假休養，平常7成時間在家、3成時間出門散心，期間絕無接任何業配，更強調她早已開始上班了，希望大家不要再有過激言論。而女警所屬的桃園市警局八德分局也回應表示，該名女警請假均符合規定，經查也沒有私接業配情事，並無違法。女警也在IG上發限時動態表示，「正義雖然遲到了一點點，但它還是來了。」

▲▼正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

▲正妹女警遭爆請病假玩樂接業配，分局也對此回應表示，該女警請假程序均符合規定。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

回顧整起事件，有網友24日在《爆怨公社》指控，桃園一名女警自2021年10月便請病假至今，卻在病假期間遊山玩水、接業配，更直接付上當事女警的IG，直批，「當事人卡著單位佔缺，也沒辦法派補新的女警，使原單位的女警工作更加繁重，希望警局能重視超長病假的審核，保護其他工作崗位上警察的權益」。

事件曝光後，女警也在IG上澄清，回應她因為患有憂鬱症，曾多次自殘被家人通報，後來警局長官強烈建議她請假休養，起初她多次拒絕，最後是經警局評估需要休假，她才會請假返鄉休養，以上都有對話紀錄佐證。

▲▼正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

她說，延長病假不代表就應該一直關在家裡都不出門，事實上她在病假期間有7成時間在家足不出戶，有3成時間跟男友或家人出門散心，目前也都有持續服藥、回診及接受心理諮商，而且現在她早已經恢復正常工作。

至於是否有接業配，她強調絕對沒有利用請假時間接業配，也沒有獲得任何金錢利益，自己都是免費替廠商宣傳。

她最後說，這一次遭人公審，雖然說自己沒事，最後仍忍不住落淚，她會努力調適好心情勇敢面對，不會再影響工作、造成身邊人的困擾，也謝謝願意相信她、支持她的大家。

▲▼正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

▲正妹女警遭爆請病假玩樂接業配。（圖／翻攝自ig@6v6v6v6v_）

不過針對整起病假事件，女警所屬的桃園市警局八德分局也回應表示，該名女警請假均符合相關程序規定，至於網友指控她有私下接業配等行為，經查也並無此事，無相關違法情事。針對此次事件，女警對《東森新媒體ETtoday》表示，她也覺得很無辜、很委屈，不過分局已出面回應，她就不再多做說明但也在IG上發限時動態，貼上一段媽媽給的加油打氣，「媽媽為你驕傲！你撐過來了！正義雖然遲到了一點點，但它還是來了。」

▲▼正妹女警發限時澄清。（圖／翻攝自當事人IG）

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