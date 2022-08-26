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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王世堅盼黨內別再挺林智堅捍衛清白　直言從政最怕「知錯不改」

▲▼王世堅2日受訪談高嘉瑜家暴案。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者蔡佩珈／台北報導

針對林智堅台大、中華大學碩士學位被撤銷一事，民進黨籍台北市議員王世堅25日表示，希望黨內別再說力挺林智堅爭取他的清白，畢竟法律本就賦予林智堅訴願的權利。他強調，人民在意的不是哪個人、哪個政黨犯錯，而是犯錯之後不認錯、硬拗的態度。

林智堅台大國發所碩論已被校方認定抄襲，面對爭議，林智堅選擇退出桃園市長選舉。總統蔡英文曾透過臉書發文表示，民進黨的立場沒有改變，大家一樣支持林智堅從選舉戰場轉進他人生戰場，堅持捍衛自己的人格與清白。

繼林智堅台大國發所碩論被認定抄襲後，中華大學也在日前針對他的論文完成決議，結果同樣為抄襲。對此，桃園市長參選人鄭運鵬競辦發言人黃韋鈞24日表示，鄭運鵬尊重林智堅後續救濟的決定，也支持林智堅捍衛自己的清白。

林智堅委任律師黃帝穎24日則透過臉書代林智堅發表聲明，「尚未收到中華大學公文，對於中華大學學倫會公佈之審議結果感到遺憾，將在收到校方通知內容後，與律師研議如何進行救濟。」

針對中華大學論文審定結果，王世堅25日在節目《新聞面對面》中指出，林智堅論文案已經沒有再討論的必要，希望相關討論能夠到此為止，尤其黨內別再說力挺林智堅爭取他的清白，畢竟法律本就賦予林智堅訴願的權利。

王世堅強調，人民在意的不是哪個人、哪個政黨犯錯，而是犯錯之後不認錯、硬拗的態度，不只是個人，每個政黨都不應該害怕犯錯，要怕的是知錯不改，不知錯、也不知改，這部分民進黨會深自檢討。

不過，王世堅提及，令他比較難過的是，距台大公告審定結果已逾2個禮拜，尚未看見林智堅正式對教育部提出訴願，如今中華大學結果也已出爐，提醒林智堅盡快動作。

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