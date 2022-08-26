Google將增1新服務！地圖、搜尋頁面標註「提供墮胎服務」診所

▲Google將新增標記「提供墮胎服務」診所功能。（圖／免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美國最高法院6月推翻「羅訴韋德案」的裁決，恢復各州自行決定是否禁止墮胎的權力。案件遭推翻後，許多人開始在網路上搜尋各地提供墮胎服務的醫療場所，卻也因此使得許多婦女陷入危險之中。Google週四宣布，將在搜索頁面及地圖上特別標記提供墮胎服務的醫療場所。

綜合《CNN》、《NBC》報導，Google將在這一系列的更新中，新增「提供墮胎」、「可能不提供墮胎」等標籤，以區分確實提供醫療服務的墮胎診所，以及可能阻止墮胎的「危機懷孕關懷中心」（Crisis Pregnancy Centers）。Google也提到會直接致電或運用可靠的數據來源，確認各個地點實際提供的服務。

「羅訴韋德案」裁決遭推翻的一週前，曾有約20多名民主黨國會議員致信給Google執行長皮查伊（Sundar Pichai），認為該公司應該阻止用戶透過搜尋反饋或廣告獲得墮胎的相關資訊，以免造成婦女的生命危險。17名共和黨檢察總長卻又在不久後，致信給皮查伊表示反對，認為民主黨的建議違反了美國言論自由市場的基本原則。

案件遭推翻的2個月以來，許多搜尋網站、社群媒體平台皆被要求改變政策，以保護尋求墮胎的婦女。Google就曾於7月表示，將刪除用戶造訪墮胎診所位置數據。YouTube也同樣在7月宣布，會開始刪除包含不實墮胎資訊的相關內容。Google的競爭對手評論網站Yelp不久前也表示，將會在相關機構的查詢頁面上進行重新分類。