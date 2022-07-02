　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

▲▼美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

▲美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，終止憲法對墮胎權的保障。對此，Google於1日宣布，將刪除用戶造訪墮胎診所的位置數據，預計未來幾周生效。不過，該公司並未承諾自動刪除有關墮胎的搜尋紀錄，用戶仍須逐一勾選清除。

Google高級副總裁菲茲派翠克（Jen Fitzpatrick）表示，這項政策也適用於用戶造訪生育診所、家暴庇護所、成癮治療設施及其他敏感地點的狀況，「我們依然致力保護用戶免於政府不當要求數據的影響，也將持續反對過度寬泛、或在法律上存在異議的相關要求。」

Google提醒，用戶可以透過現有設定選項，改善隱私保護狀況，也很快就能更迅速刪除旗下智慧型手錶Fitbit的經期紀錄。

▲▼美國墮胎權,羅訴韋德案,Roe v. Wade。（圖／路透社）

▲美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，終止憲法對墮胎權的保障。（圖／路透社）

《紐約時報》報導，美國最高法院推翻「羅訴韋德案」後，人們再度質疑，用戶生產的網路數據及數位軌跡，有多少會被用來監控或者對付墮胎者。

一些墮胎權支持者敦促女性刪除經期追蹤app，另一些專家指出，Google等公司的搜尋及位置數據更容易成為起訴「墮胎犯罪」的證據。雖然在禁止或限制墮胎的州，執法重點將是醫療業者，但位置與支付數據等個人資訊，還是很容易透過數據代理商或其他來源取得。

報導也指出，雖然Google在工會及倡議組織的壓力下，宣布隱私政策變革，但該公司也被德州政府起訴，在用戶使用無痕模式時，依然持續追蹤數據。

 

►激推！「偏光鏡片」太陽眼鏡一戴就有型

ET快訊
快訊／雨區擴大！　19縣市大雨特報
快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中最多
快訊／新增96死！　本土增34748例
屁孩嗆聲被打趴！勇伯身分曝光　養生館老闆笑了
快訊／劇烈雷雨狂炸台中、苗栗1小時　警戒區域出爐
全身包緊緊　業務妹「1武器」太犯規！表特板殺出重圍
桃園騎士突切左轉　遭運鈔車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機位超賣！　達美航空祭「每人30萬重賞」求乘客讓位

美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」被逼生下來　只能到隔壁州墮胎

Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

歐洲藥品管理局：抗Omicron疫苗作為加強劑　可提升、延長保護力

吃東西快的人其實很自私！　4種吃飯習慣曝「隱藏個性」

兄妹亂倫產子！男嬰「全身長滿鱗片」　出生2小時慘死保溫箱內

連2起「規模6以上強震」夜襲伊朗　至少5死12傷！杜拜也有感

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

帛琉替台發聲　抨擊聯合國「阻止台灣」參加里斯本海洋大會

英紐聯合聲明關切台海局勢　重申南海自由航行權

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

聯結車擋施工區「兒幫移車」　父車底檢修遭右後輪輾斃

「台南阿燕姨」忍家暴喪子痛　賣冰獨撐70年走過堅韌人生

如何用「in put」造句？　她神解答：觀世音菩薩

氣質翹腳→腳跨儀錶台　交往時間決定副駕坐姿

聰明柴接下主人的一拳 自信眼神秒看穿爸心思

機位超賣！　達美航空祭「每人30萬重賞」求乘客讓位

美禁墮胎！10歲女童「遭性侵懷孕」被逼生下來　只能到隔壁州墮胎

Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

歐洲藥品管理局：抗Omicron疫苗作為加強劑　可提升、延長保護力

吃東西快的人其實很自私！　4種吃飯習慣曝「隱藏個性」

兄妹亂倫產子！男嬰「全身長滿鱗片」　出生2小時慘死保溫箱內

連2起「規模6以上強震」夜襲伊朗　至少5死12傷！杜拜也有感

紐約反擊美最高法院！參院拍板：禁持槍進大眾交通等「敏感場所」

帛琉替台發聲　抨擊聯合國「阻止台灣」參加里斯本海洋大會

英紐聯合聲明關切台海局勢　重申南海自由航行權

快訊／雨區擴大！19縣市大雨特報　雷雨彈狂轟2縣市1小時

高雄失智翁外出失聯！警奔山區徒步搜索3天　墓園裡找到他

「檳榔攤就是堂口」養阿弟ㄚ鬧事鬥毆　基隆警查獲槍毒...逮8人

民進黨新北市提名遲遲未定　羅致政「慼心」：已無參選意願

幼兒莫德納疫苗「文件確認完畢」　莊人祥：下禮拜一定可以來！

時力挺柯文哲批郝龍斌　「任用腐敗的人當秘書長有過一句道歉？」

快訊／今本土+34748！各縣市確診分佈曝　台中4952例最多

快訊／死亡+96「再度跌破百例」　另增333例中重症

快訊／新增96死！本土增34748例　確診死亡雙降

QK人數降　知名影城家族求租南港整棟旅館

抖音妹拍「蝦子外星人」　15秒危險燒烤片曝光！

國際熱門新聞

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

兄妹亂倫　男嬰全身鱗片慘死保溫箱

Costco砸10.5億美元　買下台灣好市多全部股權

他把爸爸遺體藏冰箱　管理員開門驚見蹲屍

台積電ADR跌逾5%　80元大關失守

北韓「射後不理」　脫北者屍體棄街上曝曬10天

緬甸軍機侵犯領空！泰F-16急升空攔截

曼哈頓公園放20隻羊　專門吃掉「外來種」

民調：71%美國人不希望拜登連任

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

9吋披薩被換成2個5吋「虧了」　超神算法曝

小馬可仕：中國是菲律賓最強有力的夥伴

聯合國稱羅宋湯屬烏克蘭俄不滿　俄轟敖德薩死傷攀升

更多熱門

相關新聞

紐約參院拍板：禁持槍進大眾交通等敏感場所

紐約參院拍板：禁持槍進大眾交通等敏感場所

美國紐約州參議院1日通過最新法案，禁止民眾在「敏感場所」隱藏式攜帶槍枝，其中包含著名景點時代廣場與各大眾交通運輸工具。該法案接下來必須在州議會通過，才會送到州長辦公室。事實上，在這項新法案出台前，最高法院才剛推翻了紐約州「僅持有正當理由者能獲得隱藏式攜槍許可」的規定，因此紐約才會急著推出更嚴格的槍枝法，來防堵最高法院裁決可能造成的隱患。

曼哈頓公園放20隻羊　專門吃掉「外來種」

曼哈頓公園放20隻羊　專門吃掉「外來種」

非裔夫婦110年前遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

非裔夫婦110年前遭奪地　洛杉磯6億元海灘還給後代

民調：71%美國人不希望拜登連任

民調：71%美國人不希望拜登連任

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

200男女闖豪宅開趴　「網內互打」全上

關鍵字：

北美要聞墮胎生育權婦權女權墮胎權

讀者迴響

熱門新聞

台中屁孩揍阿北被逆轉躺平！　5星灌爆養生館

男星心肌梗塞逝世享年41歲！二胎女兒剛出生7個月

重機女無駕照拍片！孫生緊急刪片氣炸：因妳做白工

走錯洞房！新娘闖伴郎房激戰一夜

老翁登報徵「18個乾女兒」　每人分百坪土地一過戶就失聯

深山發現腐爛無名屍　志工背在身上騎機車載下山

婦人罹癌「胃被切除2/3」　醫聽飲食習慣頻搖頭

洗衣服見這一幕爆尷尬！她傻了：我太古板嗎

上國道爭路權首日！逾300輛大型重機上路　警方回應了

Netflix大當機「全球傳災情」！原因是這部劇上線

結帳突被告知每人低消1000！他居酒屋吃2萬傻眼

《全明星4》怪物新人「連續刷新3大會紀錄」

店家坑foodpanda　3個月狂撈50萬！暗黑手法曝光

「7歲兒GG找不到」媽崩潰！醫一脫驚了：全淹進去

吃東西快的人很自私！4吃飯習慣曝「隱藏個性」

更多

最夯影音

更多
阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地

阿金躲廁所面壁狂啜泣　媽問「怎麼了」牠秒癱地
那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

那英「拿翻譯機」對話Jessica　曾鬧出烏龍..她樂翻：我聽懂了！

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

女學生過馬路鬼遮眼亂衝　遊覽車3秒極限煞停閃過

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

雨中嗨玩見爸拿棍怕爆　娃搶不贏...轉頭爽躺水窪

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

朋友每10分鐘交換畫板　超快手速創作絕美作品

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面