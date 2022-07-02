Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

▲美國支持合法墮胎權民眾上街抗議。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

美國最高法院6月24日推翻1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）歷史性裁決，終止憲法對墮胎權的保障。對此，Google於1日宣布，將刪除用戶造訪墮胎診所的位置數據，預計未來幾周生效。不過，該公司並未承諾自動刪除有關墮胎的搜尋紀錄，用戶仍須逐一勾選清除。

Google高級副總裁菲茲派翠克（Jen Fitzpatrick）表示，這項政策也適用於用戶造訪生育診所、家暴庇護所、成癮治療設施及其他敏感地點的狀況，「我們依然致力保護用戶免於政府不當要求數據的影響，也將持續反對過度寬泛、或在法律上存在異議的相關要求。」

Google提醒，用戶可以透過現有設定選項，改善隱私保護狀況，也很快就能更迅速刪除旗下智慧型手錶Fitbit的經期紀錄。

▲美國最高法院推翻「羅訴韋德案」，終止憲法對墮胎權的保障。（圖／路透社）



《紐約時報》報導，美國最高法院推翻「羅訴韋德案」後，人們再度質疑，用戶生產的網路數據及數位軌跡，有多少會被用來監控或者對付墮胎者。

一些墮胎權支持者敦促女性刪除經期追蹤app，另一些專家指出，Google等公司的搜尋及位置數據更容易成為起訴「墮胎犯罪」的證據。雖然在禁止或限制墮胎的州，執法重點將是醫療業者，但位置與支付數據等個人資訊，還是很容易透過數據代理商或其他來源取得。

報導也指出，雖然Google在工會及倡議組織的壓力下，宣布隱私政策變革，但該公司也被德州政府起訴，在用戶使用無痕模式時，依然持續追蹤數據。