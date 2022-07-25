　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

YouTube宣布：將移除與墮胎相關的不實資訊影片

▲▼YouTube。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲影音平台YouTube內容多元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美國最高法院上個月推翻了1973年「羅訴韋德案」的裁決，恢復了各州自行決定是否禁止墮胎的權力。此案推翻後，許多人開始從社群平台上搜尋自行墮胎的相關教程及資訊。對此，YouTube近日宣布將開始刪除包含不實墮胎資訊的相關內容。

據《CNN》報導，YouTube22日宣布，根據Google的「不實資訊處理政策」，平台將會開始移除「提供不安全的墮胎方法或推廣相關錯誤訊息」的影片內容。官方發布的推文中也提到，將於相關影片下方增加墮胎的資訊面板（Information Panel），提供用戶當地或全球衛生機關的官方訊息。

YouTube發言人Elena Hernandez也說，「我們相信在健康議題上提供民眾權威建議是很重要的事，我們也會持續隨著世界事件的發展，審查我們的政策及產品」。

在YouTube發表這項新政策前，短影音平台TikTok不久前也宣布將開始刪除包含錯誤訊息與建議的墮胎相關影片內容。YouTube的母公司Google本月初也宣布將刪除用戶前往墮胎診所的定位紀錄，同時強調會繼續抵制政府對網站相關數據的不當要求，以維護用戶的隱私。

►隨光線變色的太陽眼鏡時髦又方便！特殺超低價快選

ET快訊
滷味攤老闆今招魂　母悲痛癱軟...表弟：沒聽過有女友
林昶佐自曝曾遭家暴！被酒瓶刺到皮開肉綻　眼鏡、手錶被打爛
下課要回家…13歲國中少女遭砂石車輾斃！媽蹲地望屍痛哭
完整聲明全文！　林志穎經紀人：這是最後一次
直擊／林志鑫快閃說明現場！　5度提陳若儀「心疼二嫂」
快訊／聯結車才開出停車場　13歲國中女捲輪下腦漿溢出亡
好亂！和大嫂親密出遊被告　弟弟喊冤：我先和她交往的
林志穎弟弟謝救命恩人稱「英雄」　家人將親自拜訪道謝
陳若儀「嘗試與林志穎對話」！無法完整拼湊始末　不眠不休照顧尪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

德州、俄亥俄州火速批准「墮胎禁令」生效　墮胎派律師繼續奮戰

Google宣布刪除用戶「造訪墮胎診所」位置數據　未來幾周生效

5歲女童玩捉迷藏被蛇咬死　老爸家中抓出「40條毒蛇」嚇壞村民！

省電費不開冷氣等於白睡！　醫警告：超過這溫度「大腦無法休息」

不止睡好友妻！馬斯克驚人情史曝　舊愛誕女秒分手「換小17歲嫩妹」

旗魚的逆襲！躍出海面「尖嘴刺穿人類」　她釣魚遭重創急送醫

YouTube宣布：將移除與墮胎相關的不實資訊影片

南韓BA.2.75傳首宗本土病例　疑接機遭感染！今起入境首日須PCR

把人撞飛再洗劫！2男下車「錢包抓了就跑」　他被丟路邊等死

孕婦被大貨車輾壓全身粉碎　懷胎8個月嬰奇蹟從「破裂子宮」出生

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

5歲女童玩捉迷藏被蛇咬死　老爸家中抓出「40條毒蛇」嚇壞村民！

省電費不開冷氣等於白睡！　醫警告：超過這溫度「大腦無法休息」

不止睡好友妻！馬斯克驚人情史曝　舊愛誕女秒分手「換小17歲嫩妹」

旗魚的逆襲！躍出海面「尖嘴刺穿人類」　她釣魚遭重創急送醫

YouTube宣布：將移除與墮胎相關的不實資訊影片

南韓BA.2.75傳首宗本土病例　疑接機遭感染！今起入境首日須PCR

把人撞飛再洗劫！2男下車「錢包抓了就跑」　他被丟路邊等死

孕婦被大貨車輾壓全身粉碎　懷胎8個月嬰奇蹟從「破裂子宮」出生

槍殺安倍嫌今起精神鑑定4個月！移交看守所　結果決定是否起訴

數十年首次！緬甸軍政府處決知名民運人士、前嘻哈藝術家

最強報復出軌男友！她滴辣油燒他的生殖器　嫁給準公公成繼母

遭指「禿鷹集團」　名律師告光洋科小股東誹謗結果出爐

滷味攤老闆今招魂明解剖　母悲痛一度癱軟...表弟：沒聽過有女友

台中時尚版「休閒農場」賞綠景！大片草皮＋水池邊座位超chill

陳若儀接「一通電話」才知林志穎出事！　第一時間失聯尪：到醫院才確定

「臉半毀」舌頭外露　虎斑遇暖心飼主收編獲新生...最愛玩逗貓棒

台南市確診+1380名　打疫苗送快篩劑、禮券禮品到31日截止

暑假也上班！敬業喵老師「趴挖洞紙箱」　盯奴才寫作業畫面萌翻網

停賣4年！麥當勞「超夯1品項」絕版　老饕敲碗求回歸：快還我

杜拜男帶「3隻威武大貓」並排逛大街　網笑：養隻老虎才敢去公園

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

國際熱門新聞

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

馬斯克睡了好友妻「下跪求原諒」

專家：起床出現「2症狀」直接當確診新冠

情侶在法庭「啪啪」3次　荒淫過程全被拍

他吃完火腿三明治「連放臭屁5年」　怒求償715萬元

馬斯克爆偷吃好友妻　怒嗆：胡說八道

讓兩大富豪決裂的女人！她睡馬斯克慘被離婚

綠帽苦主Google共同創辦人逆襲　怒售馬斯克公司投資

婦陳屍家中2年變白骨　房東「仍收到房租」

少年為拍片吸粉　肉身攔砂石車遭輾亡影片曝

櫻島火山噴發最高警戒：緊急疏散

烏俄戰爭出現轉捩點　烏官員：9月前收復赫松

更多熱門

相關新聞

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

日本妹曝「台男1舉動」超NG！網：講白還是錢

近年來，有越來越多外國人來台讀書或工作，然而，因文化、風俗和習慣不同，在相處上可以先了解彼此喜好，才不會踩到對方地雷。日前有兩位在台生活的日本妹在youtube頻道上透露，不喜歡台灣男生在約會的時候，有騎機車載女友出門的習慣，而該影片被網友轉發後，在網路上引起熱烈討論。

10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話

10歲女童遭性侵墮胎　媽竟幫惡狼說話

「讀書女孩」回來了！聽眾嗨：不能沒有妳

「讀書女孩」回來了！聽眾嗨：不能沒有妳

獨自上高乘載車道遭罰　孕婦喊：胎兒也算人

獨自上高乘載車道遭罰　孕婦喊：胎兒也算人

被包養懷孕！她收十萬墮胎費被切割：不甘心

被包養懷孕！她收十萬墮胎費被切割：不甘心

關鍵字：

羅訴韋德案Youtube墮胎

讀者迴響

熱門新聞

鬼月來了！陰帝普渡三公警告：6姓氏注意抓交替

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

0.1秒的選擇「傷都在林志穎身上」

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

這款「禁止修圖App」爆紅　登蘋果榜首

7歲童下棋太快　被AI機器人打斷手指

快訊／福原愛終於回訊息了　江宏傑「失聯家人」硬起來找律師！

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

疑撞見前妻約會埋殺機！BMW男3槍爆頭滷味攤老闆

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面