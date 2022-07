YouTube宣布：將移除與墮胎相關的不實資訊影片

▲影音平台YouTube內容多元。(圖/取自免費圖庫pixabay)

實習記者殷稚雅/綜合報導

美國最高法院上個月推翻了1973年「羅訴韋德案」的裁決,恢復了各州自行決定是否禁止墮胎的權力。此案推翻後,許多人開始從社群平台上搜尋自行墮胎的相關教程及資訊。對此,YouTube近日宣布將開始刪除包含不實墮胎資訊的相關內容。

據《CNN》報導,YouTube22日宣布,根據Google的「不實資訊處理政策」,平台將會開始移除「提供不安全的墮胎方法或推廣相關錯誤訊息」的影片內容。官方發布的推文中也提到,將於相關影片下方增加墮胎的資訊面板(Information Panel),提供用戶當地或全球衛生機關的官方訊息。

YouTube發言人Elena Hernandez也說,「我們相信在健康議題上提供民眾權威建議是很重要的事,我們也會持續隨著世界事件的發展,審查我們的政策及產品」。

在YouTube發表這項新政策前,短影音平台TikTok不久前也宣布將開始刪除包含錯誤訊息與建議的墮胎相關影片內容。YouTube的母公司Google本月初也宣布將刪除用戶前往墮胎診所的定位紀錄,同時強調會繼續抵制政府對網站相關數據的不當要求,以維護用戶的隱私。

1/ Starting today and ramping up over the next few weeks, we will remove content that provides instructions for unsafe abortion methods or promotes false claims about abortion safety under our medical misinformation policies. https://t.co/P7A27WPYuD