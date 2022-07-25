YouTube宣布：將移除與墮胎相關的不實資訊影片

▲影音平台YouTube內容多元。（圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

美國最高法院上個月推翻了1973年「羅訴韋德案」的裁決，恢復了各州自行決定是否禁止墮胎的權力。此案推翻後，許多人開始從社群平台上搜尋自行墮胎的相關教程及資訊。對此，YouTube近日宣布將開始刪除包含不實墮胎資訊的相關內容。

據《CNN》報導，YouTube22日宣布，根據Google的「不實資訊處理政策」，平台將會開始移除「提供不安全的墮胎方法或推廣相關錯誤訊息」的影片內容。官方發布的推文中也提到，將於相關影片下方增加墮胎的資訊面板（Information Panel），提供用戶當地或全球衛生機關的官方訊息。

YouTube發言人Elena Hernandez也說，「我們相信在健康議題上提供民眾權威建議是很重要的事，我們也會持續隨著世界事件的發展，審查我們的政策及產品」。

在YouTube發表這項新政策前，短影音平台TikTok不久前也宣布將開始刪除包含錯誤訊息與建議的墮胎相關影片內容。YouTube的母公司Google本月初也宣布將刪除用戶前往墮胎診所的定位紀錄，同時強調會繼續抵制政府對網站相關數據的不當要求，以維護用戶的隱私。