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反制北京對美疫情限航　陸媒：美交通部9月取消飛往中國26個客機

洛杉磯機場(圖/取自維基)

▲洛杉磯機場。(圖/取自維基)

記者任以芳／綜合報導

《俄羅斯衛星通訊社》(Sputnik)今（26）日來自華盛頓最新報導，美國交通部發出通告指出，「我們決定暫停從美國飛往中國的26個客運航班。」該措施從九月起實行，其中洛杉磯回中國航班被取消最多，預估將衝擊中美航線票價以及航班運力。

多家陸媒稍早也引述報導稱，美國交通部指出，美國暫停4家中國航空公司9月從美國起飛的26個航班。被暫停的航班涉及中國4家航空公司9月由洛杉磯飛往北京，紐約飛往上海等多個航班。

通告內容表示，由於美國航司多個赴華航班被取消，計劃自九月起取消26個由中國航司（國航、南航、東航、廈航）承運的美國赴華航班。

美國祭出停飛政策，讓原本供不應求的中美航線航班運力再次受到削減，除了影響幾家中方航空公司的收益，直接衝擊回中國的旅客以及中美航線票價。

據了解，美國採取對華部分航班停航措施，主因是為了反擊中國針對新冠疫情對美國航空公司採取的限制措施。

▲▼北京用、首都機場檢疫、2021.6.15、核酸檢測、海關、邊檢 。（圖／記者任以芳攝、受訪者提供）

▲北京首都機場檢疫 。（資料圖／記者任以芳攝）

根據通告顯示，計劃被取消的中美航班包括國航，南航，東航和廈航多個航班，幾乎包括整個九月（航班如下）：

「國航 洛杉磯-深圳」被取消9月6、13、20、27日

「國航 洛杉磯-北京」被取消9月18、25日

「東航 紐約-上海」被取消9月7、12、14、19、21、26、28日

「南航 洛杉磯-廣州」被取消9月10、12、17、19、24、26日

「廈航 洛杉磯-廈門」被取消9月5、8、12、15、19、22、26日

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