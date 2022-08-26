全美大缺工　研究：最高達400萬人「長新冠纏身」丟工作

▲美國許多雇主抱怨請不到員工，被認為可能與長新冠有關。圖為紐約街頭。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國許多雇主抱怨，疫情期間很難請到員工，智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）最新研究指出，全美目前還有1060萬份職缺，但勞動年齡層、也就是18-65歲的族群之中，卻有大約1600萬人罹患長新冠，其中高達200-400萬人甚至因為症狀而遭到解雇，或者根本無法工作。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）定義，長新冠指的是，初次確診後，與新冠相關的症狀持續3個月或更長時間，但卻難以追蹤或研究，因為症狀因人而異，從腸胃問題、神經疼痛及疲勞都有。CDC今年6月的數據指出，該國將近1/5確診過的成人仍有長新冠症狀，整體而言，全美1/13成人、也就是總人口7.5%罹患長新冠。

根據估計數據，全美勞動力在疫情期間減少了300-350萬，其他國家也出現「長新冠影響就業」的問題，英格蘭銀行一名高級主管就在5月的演講時提到，該國勞動力縮減44萬人，主要必須歸咎於「長期疾病的增加」。

《衛報》指出，若要改善缺工情況，必須實施改善勞動條件的政策，例如擴大推動有薪病假。美國超過25%私部門勞工無法享有任何形式的有薪病假，在收入最低的25%族群中，此數字比例還超過一半，甚至許多人只因為請病假就遭解雇。