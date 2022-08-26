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社會 社會焦點 保障人權

禾馨造假新冠疫苗施打名冊　林秉樞假冒國安人員...帶42人插隊

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨集團營運長林思宏涉嫌偽造文書，讓不具醫事人員資格者優先打新冠疫苗。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦北市特權疫苗案件，認定去年新冠疫情大爆發之際，多劑量疫苗配發模式還在測試中，主要涉案的好心肝診所等人員都無犯罪嫌疑而簽結，但禾馨集團營運長林思宏，明知旗下2間診所施打對象中，有65人根本不是優先施打的醫事人員，其中42人居然還是立委高嘉瑜前男友林秉樞安插的親友團。

檢察官調查，由於新冠疫苗是多劑量疫苗，與過去流感疫苗單劑量不同，如果配發到一般診所，開瓶後打不完就浪費了，加上冷鏈運送方式特殊，所以台北市衛生局在2021年5月間，選擇將新冠疫苗配發給大型診所測試，對中心疫情指揮中心規定的第一類到第三類優先對象施打疫苗。

▲▼ 民進黨立委高嘉瑜傳出被男友林秉樞施暴及限制自由，板橋偵查隊於1日凌晨1時50分在飯店將林男拘提到案。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞假冒國安局人員，要求禾馨診所提供疫苗接種名額。（資料照／記者游宗樺攝）

林秉樞因當時女友是禾馨護理師，透過牽線聯絡到禾馨行銷部經理，佯稱自己是國安局人員，可幫忙取得COVID-19新冠疫苗，條件是「預留接種疫苗名額」，林思宏得知後回應「再麻煩聯繫了」，之後更應允讓林秉樞安排的親友團，以第一類醫事人員身分製作名冊，上傳到全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)。

早在5月31日，禾馨張姓藥師就向負責統整名冊的林思宏回報，指出部分施打對象有些不是醫事人員，林思宏指示「沒關係」，而禾馨前後共獲得配發85瓶疫苗，以1瓶疫苗施打10人計算，到禾馨接種疫苗的應該只有850人，結果總施打了990人次，檢察官排除可能接種到殘劑的人數後，仍發現，林思宏除了讓林秉樞的42名親友分別在6月4日、8日到禾馨懷寧診所施打疫苗，林思宏也自行安排23非醫事人員在6月8日到禾馨新生診所施打。

▲▼立委高嘉瑜遭林秉樞施暴後，首度出庭正面對決「惡魔情人」。（圖／記者黃哲民攝）

▲檢察官認為，立委高嘉瑜請衛生局盡量配送疫苗，是單純選民服務。（資料照／記者黃哲民攝）

檢察官認為，禾馨集團施打疫苗方式是由林思宏排定名冊，交由旗下各診所執行，和好心肝診所事先沒有名冊，臨時通知志工前往的狀況不同，林思宏明知當時規定施打對象有限制，卻積極許可，讓不符合資格的人員接種疫苗，並指示不知情的員工，將不實資料上傳NIIS，屬於間接正犯，依3個使公務員登載不實的偽造文書等罪嫌，將林思宏提起公訴。

此外，立委高嘉瑜在這段期間，曾聯繫台北市衛生局長黃世傑，以顧及孕婦新生兒等理由，幫禾馨內湖民權診所爭取疫苗，也曾被認為是特權爭議，但檢察官提訊因家暴案在押的林秉樞作證，林表示，從未透過高嘉瑜施壓，應是高嘉瑜為了選民服務，自行向衛生局提出要求，檢察官調查當時衛生局內部討論疫苗分配時，也沒有特別提到高嘉瑜的壓力，這部分罪嫌不足簽結。

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