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禾馨集團特權打AZ！營運長林思宏遭起訴　柯文哲黃珊珊都沒事

▲▼ 禾馨集團診所涉助產婦詐商業保險案，營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

▲禾馨集團營運長林思宏。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市好心肝診所去年6月間爆發千人偷打新冠AZ疫苗事件，多位被質疑特權的藝人名人先後出面道歉，好心肝負責人許金川也為此遭檢調約談，市長柯文哲、副市長黃珊珊也被告發涉嫌圖利，台北地檢署檢察官調閱衛福部、北市府衛生局以及政風調查報告，歷經個1年多偵查，認為犯罪嫌疑不足，26日將相關被告全都以他字案簽結，和馨集團營運長林思宏另因偽造文書遭起訴。

▲▼許金川、診所工作人員共9人在市調處接受訊問，許金川於凌晨2時許走出市調處大門。（圖／記者游宗樺攝）

▲好心肝診所負責人許金川6月曾以證人身分遭約談後請回。（資料照／記者游宗樺攝）

台灣新冠肺炎疫情在2021年5、6月間轉趨劇烈，但疫苗短缺，依規定僅有第1到第3類造冊人員可接種施打時，好心肝診所卻在6月8日晚間出現大量排隊人潮，經民眾詢問都是在等候施打疫苗，立刻引起社會譁然，台北地檢署10日組成專案小組，指揮警調人員前往好心肝等多處調閱相關資料，並漏夜訊問好心肝負責人許金川等12名證人後請回。

由於特權爭議過大，甚至又再傳出除了好心肝，北市還有小禾馨、和眾2間診所也疑似違規偷跑，疑有民代、官員撐腰協助取得疫苗，台北市廉政透明委員會展開調查，並在7月公布「違規施打 COVID-19 疫苗疑涉不當一案調查報告」，以及2份補充報告。

▲▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長柯文哲被告圖利好心肝診所案，檢察官查無犯罪嫌疑，予以簽結。（圖／資料照）

北市府報告指出，衛生局分別核發給一般診所好心肝115瓶、小禾馨85瓶、和眾2瓶疫苗，且部份施打對象並非造冊人員，雖不違反當時中央相關規定，但違反當時北市府自己的階段政策，而且核發過程「輕忽草率」，只給特定診所，致外界有特權安排、特權施打之質疑。

另外，報告調查，立委高嘉瑜從5月30日起至6月9日止，多次向當時衛生局長黃世傑洽詢撥發疫苗給小禾馨，黃世傑在轉告部屬，由衛生局疾管科配合同意撥發；至於副市長黃珊珊被指介入好心肝疫苗配發一事，市府廉政調查報告也公布，黃珊珊與好心肝志工BEN的LINE對話，認為黃珊珊並未授意衛生局配發，事前也不知道好心肝已為大量名冊外的人員施打疫苗。

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