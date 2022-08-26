凃明誠、曹瑞傑殉職！2家庭逢巨變　台南市警局公布善心專戶募款

▲曹瑞傑（左）、凃明誠殉職，台南市警局公布善心專戶募款。（圖／翻攝自Facebook／曹瑞傑哥哥臉書、台南市政府警察局）



中央社

台南市警局第二分局民權派出所警員凃明誠及曹瑞傑，22日在安南區遭襲殺殉職，2個家庭遭逢巨變，第二分局取得家屬同意後，25日公布善心捐款專戶，協助辦理募款。

台南市警局第二分局發布新聞稿指出，凃明誠及曹瑞傑22日上午11時許追捕竊車嫌犯，奮力搏鬥，英勇殉職。但凃明誠還有年邁雙親，曹明誠也有從小扶養他長大的阿公阿嬤尚需照料，2個家庭遭逢巨變，頓失主要經濟來源。

第二分局取得家屬同意下，協助辦理外界募款，2方家屬代表帳戶分別是：

彰化銀行東台南分行，銀行代號：009，銀行戶名：凃謝碧雲（殉職警察凃明誠母親），捐款帳戶「64335111303500」。

永康大灣郵局，郵局代號：700，郵局戶名：曹陳翠梅（殉職警察曹瑞傑阿嬤），捐款帳戶「00313090123380」。

第二分局表示，警方正全力照顧家屬，協助後續撫卹事宜，且呼籲各界愛心人士捐助，若有疑問可致電第二分局人事室洽詢。