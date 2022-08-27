殺警案「郭台銘另1個身分曝光」　陳文茜揭內幕：這次他不想忍耐了

▲郭台銘捐1000萬給兩位殉職員警的家屬。（圖／記者林敬旻攝）



網搜小組／劉維榛報導

台南員警凃明誠、曹瑞傑身中55刀殉職，氣得凃明誠姊姊悲憤痛罵，「廢死都滾去18層地獄。」就連鴻海集團創辦人郭台銘也看不下去，捐助1000萬給家屬後，也揭露他父親是刑警，「這種痛，真的很難放下」，一席話讓陳文茜直言「或許這次他不想忍耐了。」

郭台銘昨（26）日寫下776字文章，他表示感觸很深之餘，是因為自己曾經也當過警察的家屬身分，「凃明誠二姐昨日在媒體受訪的畫面，更是在我心中難以抹滅，我的父親是刑警，警眷的心情我了解，這種痛，真的很難放下。」為了別讓家屬經濟陷入困頓，郭台銘也各捐500萬給雙方家屬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對殺警案，郭台銘也點名徐國勇與蔡清祥兩位部長，痛批他們「從2018年7月16日就任部長至今四年多，發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎？類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲，何時才能停止？你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度！」

對此，陳文茜也在臉書粉專透露，「這是一篇重量級國際企業家的文章，但更是一篇警察之子的心聲。」原來郭台銘的父親1948年前即到台灣基隆港一個專門抓走私的緝私站當警察主管，某天，郭爸爸擦著一把長槍，郭媽媽則詢問「這是什麼？」

郭爸爸回應「有人走私，逮捕行動用的」，頓時郭媽媽淚求，不要再做這個工作了。陳文茜說明，「當時是歷史大逃難潮，有錢人搭太平輪，沒太多盤纏的搭舢板走私。逃難身上家當僅存那麼一點，過了波濤洶湧的浪潮沒有淹沒，上了岸還被抓走私，誰不跟你拚命？」

郭媽媽向丈夫聲聲呼喚，「大難來了，各形各色的苦難都有，抓他們也不見得代表公理，何況你還冒著這麼大的生命危險。我不能失去你。」於是郭爸爸辭去官職務，改行從事郭媽媽家的貿易工作。





▲郭台銘曾分享一張67年珍貴照片，警察父親郭齡瑞手中抱著年幼的孩子，就是郭台銘。（圖／翻攝自Line／郭台銘）

無奈隔年，郭台銘一家賴以生存的貿易公司貨品，隨著最後一艘太平輪，沉入海底，全家生計陷入困境。之後託了一些關係，郭台銘的爸爸在板橋從基層警員當起，一毛一，這一家，就此窩住在板橋媽祖廟後面的小廂房。

陳文茜認為，「孝順的郭台銘沒有忘記，父親警察工作的每一天，都是郭媽媽心驚膽跳的一天。這不是郭台銘第一次捐款給殉職的警察。過去他心痛、但低調捐贈。但或許這次他不想忍耐了。」

「因為警察的命也是命！」陳文茜也拋出質疑，他們為所有人民維護治安時，該保護他們性命的法律在哪裏？叫他們執勤站在第一線、該為他們積極立法催促立法進度的行政長官在那裡？該盡職全力為他們修法保命的立委在那裡？

「警察的命也是命！」陳文茜認同表示，郭台銘點名批評幾位政府官員，我可以想像身為警察之子，他的憤怒多過於一般人。

針對接收到各種救濟家屬的問題，包括「為什麼要捐款？國家不是有撫恤金給殉職警員嗎？郭台銘捐了，我們還捐嗎？」陳文茜認為，當我們有難時，第一個幫助我們的是警察，不是空洞的「國家」。你不必捐一萬，十萬。你的一百元：五百元，一千元捐款，我們長長的捐贈名字對那可憐的阿嬤、傷心欲絕的媽媽，她們看到的人民之情。

最後，陳文茜也揪心感慨，「是的，她們的兒子在錯誤制度下死得冤枉悲慘，但沒有『國家』，還有有情有義的人民。其當下她們對「國家」如此失望時，殉職警員的阿嬤、媽媽、姊姊、家人，他們可能需要我們的支持與溫暖，度過人生最大的難關。」

該文章曝光後，底下網友也暖哭回應，「捐款多少不重要，重要的是讓家屬知道，人民們站在基層員警背後支持他們」、「警察的命也是命，可惜政府保護不了他們的命，那小老百姓的命該怎麼辦呢」、「身為學生還是捐了少部分自己存的錢，那不只是錢而是一份關心跟慰問」、「還好有人替兩位敬忠職守警察發聲，感恩警察的付出」、「原來捐的不是錢，是善的循環」。

▼林信吾冷血殺警，還供稱是警方拿辣椒水噴他才會暴怒行凶。（圖／記者黃彥傑攝）

