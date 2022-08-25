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嬌喊「跟著妍潔一起愛平鎮」　民眾黨參選人解扣「擺拍」吸睛教學

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市議員選戰參選者眾，面對老將深耕基層，新人要勝出就得出奇制勝！年輕貌美、身材高䠷的民眾黨平鎮區市議員參選人曾妍潔，今天分享「擺拍」教學，影片中只見她大方解開一顆扣子露出北半球，並把緊繃短褲拉至大腿根，擺出各種姿勢，並嬌喊「世界發生什麼事都不關你的事」、「跟著妍潔一起愛平鎮、愛台灣」！

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛。（圖／曾妍潔提供）

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛

「擺拍」教學影片Po出，立即引發網友熱議，紛紛留言：「加油！這也是宣傳！」、「先吸引注意，之後慢慢帶入政見！」、「這些擺拍展現了大妍除內斂、靜態一面的能力之外，還跨出了一大步：『勇於嘗試』、『開拓非同溫層』的精神…然後才有機會將自己介紹出去…」、「喚醒民眾的途徑，就是靠宣傳」、「加油，妳是最棒滴」、「是的，先引起關注」…

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛

曾妍潔是文化大學建築系、臺北科技大學建築與都市設計學碩士、臺灣大學環境工程學博士，曾任臺北科技大學能源與冷凍空調工程系/專案助理教授、任職桃園市政府建築管理處（高考二級）。曾妍潔說，她因為177公分的身高，非常大隻，所以有大妍的外號；也由於留著一頭烏黑長髮，年輕貌美且身材高䠷，學生時代打工當Model，對於如何「擺拍」能夠拍出自信美照，相當有經驗。

▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛

▲▼年輕貌美、身材高䠷的民眾黨平鎮區市議員參選人曾妍潔，經常獨自一人揹著文宣勤走地方，爭取選民支持。（圖／曾妍潔提供）

 ▲民眾黨參選人曾妍潔「擺拍」教學吸睛

曾妍潔不僅外型出眾，也擁有高學歷和建築、能源、環境工程等專業，投入選戰以來，經常獨自一人揹著文宣勤走地方，爭取選民支持。

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