「平均每6位老師就有1位代理教師」　民眾黨團籲政府改善不公平待遇

▲民眾黨團25日召開「代理教師如同教育臨時工，權益數十年未獲保障」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者蘇晏男／台北報導

對於台灣國中小教育面臨正式師資不足、代理教師制度遭濫用，民眾黨立法院黨團25日召開記者會，指出代理教師人數從自107學年度的26938人，逐年增加到110學年度的32239人，但他們工作內容與專任教師幾無差異卻同工不同酬，且聘期沒有保障，宛如「免洗筷」，嚴重影響學生受教權。民眾黨團要求中央與地方教育單位，重視學生受教權益與代理教師工作權益，針對代理教師面臨的不公平待遇，政府應該有所作為。

立委邱臣遠表示，根據教育部統計99學年度國中小代理教師佔比7.3％，到110學年增加到17％，平均每6位老師就有1位代理教師，這也代表幾乎全台灣的小孩都有機會遇到代理教師，甚至每學期就要換一人，有家長投訴小孩讀到六級年共換了6位班導，嚴重影響「教學延續性」。

邱臣遠直言，地方政府也沒有善待代理教師，全台只有台北市、嘉義市、金門縣保障一年完整任期，另有19縣市只給10個月聘期。許多代理教師得在7、8月無薪酬交接行政職，根據現行法規，代理教師不得兼職，這兩個月也無法領取失業補助，工作權嚴重受損，這是政府嚴重違失，教育部必須即刻改善。

邱臣遠指出，少子化導致班級減班、學校停辦或合併，不少縣市光處理超額教師就很頭痛，不可能再招聘新老師，但這樣的惡性循環正在侵蝕國家競爭力。呼籲政府積極監督地方政府保障代理教師工作權、對未享有一年聘期的代理教師，鬆綁兼職禁令、跨部會研商少子化對教育衝擊的因應措施。

民眾黨黨團主任陳琬惠表示，依據宜蘭縣政府教育處的資料及教育部約聘網站顯示，宜蘭縣的學校截至8月24日止，代理（兼任）教師的缺額就至少有35人，這可能還沒有統計到黑數，有些學校因為位處於偏鄉地區，代理老師任教意願低，就會造成學校釋出缺額但卻無人問津的窘境，也反映出城鄉差距，難道這些小朋友的受教權就應該被忽視嗎？

陳琬惠指出，監察院調查報告顯示，教育部有提供專案補助教師完整聘期及薪資，其中包含財力等級居後的縣市，不過地方政府依然存在薪資制度不同的問題，導致代理教師權益保障有落差，影響應聘意願，師資出現區域差異，受害的還是學生，政府應該從制度根本保障代理教師權益。

陳琬惠也說，代理教師為聘僱制，為求獲聘、再聘，他們不得不同意擔任導師或行政各類工作，擔任導師的代理教師普遍多於兼任行政職務。導師職責包括學生教育輔導、親師溝通與家庭聯繫等，但某些代理教師只做了半年就換學校，或聘期中斷不得不另謀高就，容易造成學生輔導空窗期，學生也要不斷適應新導師，教育品質大打折扣。