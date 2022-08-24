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北市年減8萬人卻批高雄人口流失　柯文哲：地方黨部自行發新聞稿

▲▼柯文哲拜會國民黨團。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲拜會國民黨團。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲20、21日到高雄輔選，批評高雄市人口減少、外移嚴重。國民黨台北市議員游淑慧批評，六都中人口流失最嚴重的就是台北市，怎麼還敢笑高雄市？柯文哲則說，這是民眾黨高雄市黨部自己寫的新聞稿，沒送到中央黨部修改，就自行發送出去。

柯文哲24日中午拜會台北市議會國民黨團，游淑慧表示，之前柯文哲笑高雄市人口流失，但六都最嚴重的就是台北市，為什麼要笑高雄？柯文哲則說，這是民眾黨高雄市黨部自己寫的新聞稿，理論上要送到中央黨部修改，結果時間到了就自行發出去。

游淑慧追問，所以民眾黨不知道自己黨主席的醜嗎？柯文哲直言「對」。聽聞柯文哲的回應，游淑慧驚訝地說，柯文哲竟然說「對」，今日報告重大法案預算卻沒針對人口流失做出改善政策，但台北市這4年來平均每年流失8萬人，不完全是沒回國遭除籍因素，但柯文哲卻不曾跨局處會議討論解方，代表根本不重視問題，寧可花8000萬元辦城市博覽會。

柯文哲則說，自己任期還有4個月，回去再想一下解方，其實一開始很緊張，但後來發現六都人口都在下降。對此，游淑慧再批評，柯文哲抱持「我就爛」的態度，難怪民進黨台北市議員王世堅要送一件「我就爛」衣服。

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