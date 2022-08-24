民眾黨團版《警械使用條例》草案曝光　張其祿籲朝野儘速完備修法





▲「台南殺警案痛失2名員警，政府如何有效提升警方執法安全？」記者會。（圖／張其祿辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

台南市員警曹瑞傑、凃明誠在追緝逃犯林信吾時，遭砍傷不幸殉職，讓社會關注《警械使用條例》修法進度。民眾黨立法院黨團24日公布民眾黨版本的草案內容，立委張其祿、邱臣遠等也召開「台南殺警案痛失2名員警，政府如何有效提升警方執法安全？」記者會，呼籲政府應有效提升警方執法安全。



張其祿委員表示，從2019年台鐵自強號列車殺警案（指「李承翰案」）後，總統蔡英文雖說要提升警方執勤安全、「要錢給錢、要人給人」，但實際上對警方執法安全幫助有限，警方執法系統上及法制上還是須優先解決；例如台南殺警案發生時，雖內政部長徐國勇對緝凶警察喊話「大膽使用槍械」，但一直以來《警械使用條例》對於警方使用槍械授權未明確且缺乏彈性。

張其祿強調，當2019年7月3日台鐵嘉義站自強號列車殺警案發生後，立法院立即開始討論相關修法工作，為因應當今警方執勤面對情勢及場景多元化，當時就曾要求相關法律授權應明確，對警方使用警械、執法工具之彈性應更高，確保警方能應變危急狀況；而民眾黨5位立委當時就呼籲強化警械使用訓練及制度，提案推動「警械使用條例部分條文修正草案」，希望第一線的警務人員，在面對有危險性、急迫性、突發性的可能時，能依照職務需要「合理使用警械」。

但張其祿指出，最後，立法院內政委員會雖在2020年底排審了《警械使用條例》，調整警察使用警械時機的合理性，但至今法案仍有待行政院與朝野各黨取得共識。

邱臣遠則說， 當前就有三大問題要解決，第一，過度模糊的用槍規定，導致警察不敢開槍，人民遭殃，用槍規定語意過於模糊不清，恐讓第一線執勤員警在遭遇狀況時，難以判斷使用槍械是否符合法規，造成基層員警心理壓力過大，最後不敢開槍。

第二，基層警力不足、工時過長、人力缺口高達4000，導致工時長、勤務壓力重，根本沒有足夠休息時間，安全裝備（防彈衣）數量也是慘不忍睹，防彈背心配賦率僅約7成，視警察同仁生命如草芥，甚至身上穿的裝備、連同救命的快拔槍套都要自掏腰包添購，甚至還要自己買高畫質的密錄器，因為公發的實在太寒酸，根本不堪使用。

第三，矯正署外役監制度，監察院糾正三年，依然漏洞百出釀大禍，矯正署的通報制度有嚴重瑕疵，貽誤司法警察第一時間參與協尋之時機，導致社會安全網破洞，要求矯正署研擬採用電子腳鐐或是電子圍籬來輔助監控。

對此，邱臣遠提出三項訴求，第一，請內政部檢討警械使用條例，讓第一線同仁可以放心使用槍械，並且採購非致命性電擊槍來搭配使用，另外也要提高因公涉訟延聘律師的費用上限，用最好的律師，當最強的後盾；第二，請警政署要儘快補齊地方人力缺口，建立合理的勤休制度，使員警有充分休息時間，避免過勞，並檢討相關預算，把防彈背心、快拔槍套及高畫質密錄器優先採購，保護警察同仁生命安全；第三，請法務部矯正署要儘速針對外役監制度提出改善計畫，並提出管制作為。

張其祿呼籲朝野，儘速完備《警械使用條例》修法程序，從法制面落實保障警方執法時使用警械或非制式警械執法、正當防衛權利，並且提供法律扶助、國賠等機制或成立相關案件調查委員會，以成為警察放心執法之後盾。張其祿也說，政府不該每天拚政治，應優先從法制及系統面提升警員安全準備及管理，莫讓悲劇再次發生，以鞏固維持社會治安及安定民心。

▼民眾黨團版《警械使用條例》修正草案。