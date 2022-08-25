新北五股觀音山中直路全面鋪設　提升用路人通行安全

▲新北五股觀音山中直路全面鋪設。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股區觀音里中直路（凌雲路三段至民義路二段）位於觀音山中，是當地農產品（綠竹筍與蓮霧、文旦）運輸之重要道路，原道路既有瀝青老舊、龜裂破損且多處坑洞，新北市政府農業局考量民眾用路安全，進行現地勘查及設計工作，投入經費630萬，經50個工作天，於近日全面鋪設完成。

五股區觀音山中直路地處山區，水氣豐沛，道路屬坡度大、彎道多的用路型態，加上路面老舊龜裂以致該路段較難以行走。經農業局評估後，將中直路面刨除及重鋪，全長約1.6公里，另為避免道路鋪設造成路面與排水溝高低落差影響人車通行，採全面刨除及重鋪施工方式。

▲觀音山硬漢嶺與林梢步道，是五股賞鷹的私房景點。

首先以砂輪機將既有排水溝與既有瀝青交接面進行路面切割，避免損壞既有排水溝設施，之後才進行鋪設，舖設時採用瀝青混凝土施作路面，以符合路平工程的品質標準要求，不僅降低落差也維護用路人行車安全；由於本案沿線道路狹窄加上路面陡峭，且施工期間易有午後強降雨，故實施分段鋪設及專人進行交通管制並加派人手機具趕工，終於如期如質完工。

五股區觀音里長陳金全表示，中直路除了里民通行外，也有不少登山與賞鷹遊客前往，感謝新北市府的努力，完工後道路整體寬敞明亮，道路鋪設線形優美、路面平整，大幅提升用路人的通行安全。

農業局長李玟表示，因中直路這條是農產品運輸道路，為了方便農民運輸，故加派人力及機具儘速施工，如期如質完成改善工程；另中直路道路沿線往上可連接至觀音山硬漢嶺與林梢步道，是五股賞鷹的私房景點，車程約10分鐘的五股綠竹社區也是觀音山風景區旅遊的熱門景點。

▲五股綠竹社區正值筍期旺季，歡迎闔家大小一同品嘗竹筍料理大餐。

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