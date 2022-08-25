霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝！電眼甜笑迷翻1.2萬人

記者黃資真／新北報導

日前內政部長徐國勇宣布員警緝凶時可「大膽用槍」，蘆洲分局23日為了嚇阻持刀械、棍棒在大街上鬧事人馬，對空鳴槍5發後瞬間控制現場，其中一名女警對眾人怒喊「趴下」，引起話題。這名女警是年僅25歲的謝欣宜，有著甜美長相、深邃大眼，與影片中的霸氣形象有極大反差。

▲新北蘆洲23日晚間發生群眾鬥毆案，女警許欣宜帥氣大吼鬧事民眾「趴下」引發熱議。（圖／翻攝自爆料公社、IG）

23日晚間8點多，蘆洲長榮路一間熱炒店前有兩派人馬持刀械、棍棒對峙。蘆洲警方獲報後，立刻出動快打部隊，到場見雙方情緒激動，先後對空鳴槍5發，壓制鬥毆者氣焰，隨後將20人全數帶回偵訊，經追查是高職同班同學起爭執，因為開學第一天有人在班級群組罵髒話，雙方撂人開戰。

現場驚險畫面被路過民眾拍下分享到臉書「爆料公社」，許多網友大力支持警察用槍行為，如同徐國勇所說的「大膽用槍」。不過，當時一名身材嬌小的女警指著鬧事男子大吼「趴下」，霸氣外露，不少網友紛紛留言「女警官好帥」、「女警感覺蠻漂亮的」、「求女警IG」。

▼25歲正妹女警許欣宜任職於蘆洲分局延平派出所。（圖／翻攝自IG@debbygj94）

這名女警是25歲的謝欣宜，警專45期畢業，2018年考取警察後，進入蘆洲分局的延平派出所任職，IG上也時常分享自己的工作內容與日常生活，擁有1.2萬名粉絲追蹤，照片中陽光又甜美的笑容，贏得不少粉絲的心。

鬥毆案發生後，謝欣宜在IG上還原經過，表示原本以為沒什麼，結果衝到現場整個傻眼，「要我開槍我真的也不太敢，畢竟警察很弱勢，我只有聲音很大的優勢。」她也十分感謝同事們迅速趕來支援。