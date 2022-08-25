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林佳龍團隊批五股垃圾山「做表面」　新北轟：死亡邏輯推論

▲▼ 五股垃圾山改變前 。（圖／新北城鄉局提供）

▲五股垃圾山改變前。（圖／新北城鄉局提供）

記者崔至雲／新北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室昨日質疑新北市垃圾處理有問題，126萬噸垃圾流向不明，又未積極輔導非法業者，導致裝潢業者抱怨清運費用從1千漲到1萬元。對此，新北城鄉局長黃國峰回擊，連小朋友都知道，整頓五股垃圾山的好，但林辦終看不明白，甚至說出違法業者出走、違法業者不能合法化等指控，根本就是邏輯死亡推論，難道坐視違法行為再三發生、放任違規者就地合法化，才是林佳龍想要的整頓方式？

林辦批評侯友宜整頓五股垃圾山的作法，用暫行的臨時辦法，把清理營建廢棄物的棧仔場全部趕走，造成新北市每年有126萬噸的大型廢棄物不知去向，六成營建廢棄物下落成謎，廢棄物處理費用從每噸3、4千元漲到12000多元，這都是所謂整頓五股垃圾山的政策，根本是一種表象，只做表面，未考慮後續廢棄物清運問題。

▲▼ 五股垃圾山改造 。（圖／新北市城鄉局提供）

▲五股垃圾山改造後。（圖／新北市城鄉局提供）

對此，黃國峰回應，五股夏綠地位屬淡水河洪水平原二級管制區，開發及清除都有一定之規範，需先將五股疏左堤防加高、三重和蘆洲水底垃圾清除、社子島完成高保護設施後，方可發布都市計畫進行整體開發，但其中有一項條件非在新北市，而過去部分業者透過將回填土墊高，進而搭蓋鐵皮從事違規行為，導致該地過去30年來存在環安、治安、公安問題。

黃國峰指出，市府團隊提出兼顧長期與短期的綜合整治方案，短期先推動試辦計畫以非都市土地使用管制規則及興辦目的事業的主管法規輔導產業合法納管，以改善環境為主要目標，長期新訂擴大都市計畫併行辦理，依新北市國土計畫指導以當地交通及產業區位優勢整體規劃，未來依規定將採區段徵收方式整體開發，值得一提的是，都市計畫已於今年8月經市都委會審議通過，預計今年底前送內政部審議，市府團隊透過都市計畫做當地未來發展的整體規劃，他強調，22個局處的同仁們為翻轉五股夏綠地付出的時間與心血，不能夠也不應該被政治口水淹沒。

黃國峰說，新北翻轉五股垃圾山成為夏綠地實屬不易，不只是市府的努力，更是在地民眾努力的成果，更榮獲廉政署透明晶質獎及考試院傑出貢獻獎的肯定。過去30年累積下來的環境問題，不能因為解禁條件尚需時間完成或不可控的條件而坐視不管，市府透過試辦計畫，在兼顧環境永續與產業發展之情形下，輔導民眾整合申請合法化，是因應五股受管制的背景下所制定的最適切作法，請林辦好好了解五股夏綠地整頓成功對當地的意義，不要看見黑影就開槍、抹煞在地民眾及市府團隊的努力成果。

 

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