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5立委今考察八德外役監　陳以信：不能再讓相同憾事發生

▲陳以信等立委25日考察八德外役監。（圖／陳以信辦公室提供）

▲陳以信等立委25日考察八德外役監。（圖／陳以信辦公室提供）

記者蘇晏男／台北報導

台南兩為警察日前遭明德外役監逃犯林信吾殺害，震驚社會，也國人讓質疑外役監制度。立法院司法法制委員會召委委陳以信、黃世杰，及藍委葉毓蘭、林思銘、李德維25日至法務部矯正署八德外役監獄，考察受刑人管理、自主監外作業流程。陳以信要求法務部就外役監篩選與管理機制，立即研議精進作法，不能再讓相同憾事發生。

陳以信表示，外役監制度有其必要性，是教化受刑人的重要誘因，也是讓受刑人回到社會前的重要中介，有助出獄後更好融入社會。但目前外役監篩選標準與管理機制有問題，顯然造成社會更大風險，法務部應即研究改進之道。

陳以信要求法務部，針對受刑人逃脫與剩餘刑期進行統計，以便深入研究逃脫者逃脫原因。他也指出，立法院新會期司委會將外役監改革列為重要議題，將要求法務部針對改革進行專案報告。法務部政務次長陳明堂當場允諾，法務部與矯正署將即研議相關精進作法。

李德維則表示，國民黨團對於民進黨兩年前提出外役監條例修正覺得不妥，當時國民黨提出貪污犯不得參與外役監遴選，但卻被民進黨否決。林思銘指出，外役監的遴選制度有不足之處，包括累犯、重大惡行犯等，是否能至外役監服刑，應有討論之處。

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