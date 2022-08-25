殺警案爆出2名最衰通緝犯　警政署：責成台南市警局追究疏失

▲殺警犯嫌林信吾遭警方逮捕帶回偵訊。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

22日台南市警局第二分局民權所兩名員警執行追緝贓車勤務，卻遭歹徒殺害，警員凃明誠、曹瑞傑不幸殉職，凃員用配槍亦遭搶奪，案情重大並嚴重戕害治安。台南市警局刑警大隊與刑事局南部打擊犯罪中心共組專案小組，並在警政署長黃明昭坐鎮指揮下迅速破案，但案情偵辦過程卻衍生2名通緝犯遭誤認為兇嫌的爭議事件，引發民間司法改革基金會質疑。

警政署指出，警員遭殺害奪槍，全台媒體均高度聚焦報導，過程發生待釐清嫌疑人相關資訊影像遭媒體披露報導，產生嫌疑人身分變更爭議；雖然殺警奪槍案已經偵破，警政署仍責成台南市政府警察局查明，並提出專案檢討報告，以釐清是否有同仁未經主官核可，私自外洩辦案資訊等情。

對此司改會也認為上述公布兩名事後證實與殺警案無關的通緝犯影像個資，已對當事人身心、家庭造成嚴重傷害，認為警方違反偵查不公開；司改會也質疑警政署長黃明昭當天凌晨親自帶隊抓捕殺警重犯林信吾的必要性。

警政署強調，新聞發布應恪遵偵查不公開作業辦法等相關規定，對於刑案發布新聞，應謹慎評估發布必要性，需依規定程序經機關主管陳核後發布，不得私下洩漏或提供予媒體、無關人員，若有違失者必追查究責。

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