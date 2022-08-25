　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殺警案爆出2名最衰通緝犯　警政署：責成台南市警局追究疏失

▲殺警犯嫌林信吾，以同一行搶超商的犯罪手法，讓警方取得最後的一塊拼圖，讓案情全貌完整呈現，本案偵破緝兇除告慰殉職員警在天之靈外，也及時安定社會人心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲殺警犯嫌林信吾遭警方逮捕帶回偵訊。（圖／記者林悅翻攝）

記者張君豪／台北報導

22日台南市警局第二分局民權所兩名員警執行追緝贓車勤務，卻遭歹徒殺害，警員凃明誠、曹瑞傑不幸殉職，凃員用配槍亦遭搶奪，案情重大並嚴重戕害治安。台南市警局刑警大隊與刑事局南部打擊犯罪中心共組專案小組，並在警政署長黃明昭坐鎮指揮下迅速破案，但案情偵辦過程卻衍生2名通緝犯遭誤認為兇嫌的爭議事件，引發民間司法改革基金會質疑。

警政署指出，警員遭殺害奪槍，全台媒體均高度聚焦報導，過程發生待釐清嫌疑人相關資訊影像遭媒體披露報導，產生嫌疑人身分變更爭議；雖然殺警奪槍案已經偵破，警政署仍責成台南市政府警察局查明，並提出專案檢討報告，以釐清是否有同仁未經主官核可，私自外洩辦案資訊等情。

對此司改會也認為上述公布兩名事後證實與殺警案無關的通緝犯影像個資，已對當事人身心、家庭造成嚴重傷害，認為警方違反偵查不公開；司改會也質疑警政署長黃明昭當天凌晨親自帶隊抓捕殺警重犯林信吾的必要性。

警政署強調，新聞發布應恪遵偵查不公開作業辦法等相關規定，對於刑案發布新聞，應謹慎評估發布必要性，需依規定程序經機關主管陳核後發布，不得私下洩漏或提供予媒體、無關人員，若有違失者必追查究責。

【相關新聞】

►獨／越野車界「孤輪王」魂斷夢湖　女兒出生5天後二寶爸離奇亡

快訊／前桃猿隊球員酒駕被逮！王湘嵐：以為酒退了才開車

►要求外送員對警說「吃大便」...沒照辦竟收負評！北市刑大回應了

 

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
殺警案爆出2名最衰通緝犯　警政署說話了
決定好市多退卡！他私曝「1人辦卡3人享用」　網戰翻了
廖老大將開鍘！分店被記3大過取消加盟權
雞排妹「御用律師」兩面剝皮手法曝　理科太太、吳夢夢都是客戶
友人「靠1行月賺10萬」狂買三間房　他驚：1年只工作半年
快訊／新北淡水槍響！談判破局　他不爽直接開轟
台中女騎士撞上「憲兵公務車」　送醫死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

雞排妹「御用律師」兩面剝皮手法曝　理科太太、吳夢夢都是客戶

高雄男中暑痛苦坐分隔島　原來暢飲啤酒解渴...醫喊母湯啦！

快訊／才剛到家停好車！淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

殺警案爆出2名最衰通緝犯　警政署：責成台南市警局追究疏失

神明看不下去！開賭場偷寺廟電栽了　賭客多到出動遊覽車載

公園下棋爆殺機！西瓜刀砍頭15公分噴血倒地　棋友手筋險斷逃死

台中憲兵駕公務車受訓　女騎士迎面撞上送醫不治

竹北建案「連3拉3」又坍...挨罰9萬　傳投資客開價一坪50萬搶進

2警滿身血慘死！家屬怒：廢死有看到嗎？聯盟發聲明回應了

快訊／大雷雨警報狂響！雙北災害應變中心緊急開設：外出小心

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

稱林信吾逾假未歸非脫逃　曹瑞傑叔痛批：泯滅人性

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

33歲日男滾輪操肌500天 每天100下圓肚練成腹肌

雞排妹「御用律師」兩面剝皮手法曝　理科太太、吳夢夢都是客戶

高雄男中暑痛苦坐分隔島　原來暢飲啤酒解渴...醫喊母湯啦！

快訊／才剛到家停好車！淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

殺警案爆出2名最衰通緝犯　警政署：責成台南市警局追究疏失

神明看不下去！開賭場偷寺廟電栽了　賭客多到出動遊覽車載

公園下棋爆殺機！西瓜刀砍頭15公分噴血倒地　棋友手筋險斷逃死

台中憲兵駕公務車受訓　女騎士迎面撞上送醫不治

竹北建案「連3拉3」又坍...挨罰9萬　傳投資客開價一坪50萬搶進

2警滿身血慘死！家屬怒：廢死有看到嗎？聯盟發聲明回應了

快訊／大雷雨警報狂響！雙北災害應變中心緊急開設：外出小心

瑜伽燄口施食　大觀音亭暨祀典興濟宮盂蘭盆勝會

柬埔寨人蛇滲入原民社區！　BBC曝「青少年自願詐騙心酸內幕」

Swatch聯名《七龍珠》7角色神還原　龜仙人到了時間點「會流鼻血」

偷偷脫下被抓包！屁汪1秒戴上「巨無霸蚊香」　媽笑：發現我在看

「正告民進黨若不悔改收手」　陸國防部：將繼續以行動說話

戴口罩養成1壞習慣！　醫示警：不改恐害3病風險增

李振昌連兩天二軍登板有考量　麥力德持續板凳待命　

搶攻婦女票！陳時中開撩問「你們愛我嗎」　婆媽嗨翻高喊「愛！」

洗腎者注意！高醫「微根除計畫」殲滅C肝達9成　登國際期刊

林智堅論文「雙殺」　藍營：挺抄襲3人組快向桃園人道歉！

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

社會熱門新聞

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

送7歲孩上學挨撞妻慘死　警大驚：2車安全氣囊都沒爆

2警滿身血慘死！家屬怒：廢死有看到嗎？聯盟回應了

20多歲「台灣小白」到柬埔寨呆問1句話　他想到就笑

即／高雄大樓飄出屍臭味！　鄰居驚「有女子陳屍在小巷」

游錫堃見殉職警姊哭吼：廢死去18層地獄！反應曝光

喊「爸過世」想搶充電樁！特斯拉男遭拒竟掏槍掃射GG了

艾成墜樓法會超渡　下午3時起出煞2小時

即／水源快速道路嚴重事故！「2車翻覆」1女命危

更多熱門

相關新聞

5立委今考察八德外役監　陳以信：不能再讓相同憾事發生

5立委今考察八德外役監　陳以信：不能再讓相同憾事發生

台南兩為警察日前遭明德外役監逃犯林信吾殺害，震驚社會，也國人讓質疑外役監制度。立法院司法法制委員會召委委陳以信、黃世杰，及藍委葉毓蘭、林思銘、李德維25日至法務部矯正署八德外役監獄，考察受刑人管理、自主監外作業流程。陳以信要求法務部就外役監篩選與管理機制，立即研議精進作法，不能再讓相同憾事發生。

藍指放寬外役監遴選標準　綠委揭真相反批

藍指放寬外役監遴選標準　綠委揭真相反批

兩殉職員警給政府的提醒

兩殉職員警給政府的提醒

遭罵輕飄飄官場文章　法務部提改進措施

遭罵輕飄飄官場文章　法務部提改進措施

凃明誠姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　獄方回應了

凃明誠姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　獄方回應了

關鍵字：

警政署台南市警局殺警案殉職林信吾

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面