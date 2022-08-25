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法務部提高外役監門檻！排除「重大暴力罪犯」　2小時內通緝逃獄犯

▲明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲明德外役監逃犯林信吾犯下殺警重案，震驚社會。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

台南殺警案兇嫌林信吾為明德外役監逃犯，讓外役監制度成社會檢討焦點。法務部25日下午指出，為使檢察機關迅速處理監所人犯脫逃案件，24上午已召集相關單位開會討論處理流程，未來監所應於人犯脫逃2小時內通報地檢署，檢察官則應依法拘提或立即發布通緝；另外，外役監遴選門檻也將提高，包括「排除重大暴力罪犯」。

法務部24日上午，召集檢察及矯正機關代表開會研商訂定相關處理流程，並針對監所人犯脫逃案件研商結論，未來監所應於當日案發後最遲2小時內，檢具充足的人犯脫逃或逾期未歸等相關證據資料，先向檢察署傳真通報及告發，並由檢察署單一窗口法警室收受後立即送交檢察長分案，再由檢察官迅速辦理，依法逕行拘提或立即發布通緝，期以充足移送事證、簡化行政流程、迅速依法處理，妥適偵處是類案件。

▲▼法務部長蔡清祥回應死刑執行問題。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

另外，針對外役監相關法規的修正，法務部表示，目前正積極進行當中，24日已先召集矯正署及相關司處，就外役監條例、外役監遴選實施辦法及審查基準表進行通盤檢討，擬具「提高遴選門檻、強化在監考核、明確化遴選條件、排除重大暴力犯罪」等修法方向，也將會調整外役監遴選辦法與外役監受刑人之審查基準表。

為使法規修正更臻周延，法務部邀請監獄及犯罪學專家學者、監獄實務工作經驗者、監所關注小組、民間司法改革基金會等團體成員共9人，將於26日下午，由法務部長蔡清祥親自召開「研商外役監條例等修法及外役監改進措施會議」，聽取各界意見以加快各項改革措施。

法務部強調，在修法以前，為構築綿密社會安全網，已責成矯正署加強相關行政精進措施，包括「提供數據化資料輔助審查委員遴選適合受刑人、機關內部組成遴選委員會落實初核審議、強化返家探視查核機制」，並以視訊等科技設備全面確認受刑人返家探視動態，課予受刑人回報義務，未來也將研議要求受刑人逐日向警察機關報到，以確實掌握行蹤。

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