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鬼門關前顯靈！「台南池府王爺」警告：2生肖明晚9:00勿在外逗留

▲▼台南府城普濟殿池府王爺。（圖／取自府城普濟殿臉書）

▲台南府城普濟殿池府王爺指示，屬兔、屬豬的民眾明晚9點以後避免在外逗留。（圖／翻攝自臉書／府城普濟殿）

記者柯沛辰／綜合報導

國曆8月26日正逢鬼門關，民間部分地方神明也會「夜巡」，看是否有「逾假未歸」的好兄弟。台灣最早王爺廟、台南府城普濟殿「威靈王」池府千歲王爺警示，生肖屬兔、屬豬的民眾到了當晚9點以後，盡量不要在外逗留。信眾看完紛紛轉發，爭相告知親友避免「煞到」。

「威靈王」池府王爺25日晚間透過廟方指示，生肖屬兔、豬2個生肖的民眾，在25日晚間（農曆7月29日鬼門關）晚上9時以後不要在外面逗留。廟方公告在臉書粉絲團後，許多信眾大量轉發，紛紛留言「感謝池王爺，明天晚上十一點要關門了，請各位小心」、「感恩池府王爺提醒！」

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不過，也有信眾哀號「啊我要加班餒」、「我21:00才下班」、「我要上班到9點夭壽」、「明天不能在外逗留了」、「可是我11點才下半欸」、「明晚不能出去玩了」、「屬兔，但我大夜班...」

▲▼台南府城普濟殿「威靈王」池王爺。（圖／廟方提供）

▲台南府城普濟殿「威靈王」池王爺。（圖／廟方提供）

府城普濟殿創建於西元1668年，至今已有354年歷史，為文化部記載是台灣最早的王爺廟。創建之初，原為木造觀音佛寺，取「慈航普渡眾生」之意，故命名「普濟寺」，主神為觀音佛祖，為坐南朝北之單殿式建築。明末時，台南府城門禁甚嚴，加上寺廟座落於府城大西門外側，時常有商人錯失進誠時間因而寄宿，在當時兼有「會館」性質。

傳說一名泉州同安人渡海來台，借宿時因故將池府千歲神像留祀寺內，結果池王爺入祀後威靈顯赫，因而香火日盛、信眾漸多，逐漸成為寺廟主神，因此「普濟寺」也改稱「普濟廟」，之後明寧靖王朱術桂經常駕臨遊賞，感受到池王爺的靈感，故特敕封為「威靈王」，並將寺廟賜名「普濟殿」。

至此，池王爺成為台灣唯一受封池府千歲，為「首台威靈王祖廟」。清代初，當地郊商鳩資擴建，成為台南市內第一座王爺廟。普濟殿附近街道四通八達，原位於八卦網街道中心，即俗稱的「蜘蛛結網穴位」，風水傳說可網住別稱「鳳凰城」的台南城，但近代以來鄰近老街紛紛拓寬，現今已看不出此八卦陣容了。

▼廟方轉達王爺指示，提醒2生肖當晚9點以後不要在外逗留。（圖／翻攝自臉書／府城普濟殿）

▲▼鬼門關前顯靈！「台南池府王爺」警告：2生肖明晚9:00勿在外逗留。（圖／翻攝自臉書／府城普濟殿威靈王池府千歲）

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