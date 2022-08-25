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台南安平貢噶寺　普渡物資贈10家社福團體

▲貢噶寺董事長李明威與貢噶老人慈善護法會會長陳素雲，代表捐贈普度物資給吾愛吾家養護中心、朝興基金會附設啟能中心等10家社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲貢噶寺董事長李明威（右1）與貢噶老人慈善護法會會長陳素雲（左1），代表捐贈普度物資給吾愛吾家養護中心、朝興基金會附設啟能中心等10家社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

財團法人貢噶寺秉持金剛上師貢噶老人慈悲為懷精神，2004年起每年農曆七月地藏菩薩普渡大法會時，會特別採購白米、關廟麵等民生物資做為普度供品，再結合信眾力量，將物資捐贈給需要的公益團體，25日捐贈儀式由貢噶寺董事長李明威與貢噶老人慈善護法會會長陳素雲代表捐贈給台南10家社福團體。

財團法人貢噶寺董事長李明威表示，在董事會、貢噶老人慈善護法會會長陳素雲及十方信眾支持下，2022年8月21日地藏菩薩普渡大法會特別採購白米、關廟麵、糖果、餅乾等民生物資普渡，再將物資捐贈給以台南地區為主的10家社福團體，包括：財團法人吾愛吾家養護中心、朝興基金會附設啟能中心、康寧教養院、永靜教養院、五甲教養院、豐徳教養院、菩提林教養院、博愛老幼協會及高雄公益教養院、嘉義仲埔教養院等，期待愛心物資可以照顧到更多弱勢家庭。

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▲貢噶寺董事長李明威與貢噶老人慈善護法會會長陳素雲，代表捐贈普度物資給吾愛吾家養護中心、朝興基金會附設啟能中心等10家社福團體。（圖／記者林悅翻攝，下同）

貢噶寺表示，藏曆八月十六日(2022/9/11)為金剛上師 貢噶老人聖誕，為恭祝貢噶老人聖誕將於9月10日舉辦紅觀音法會暨懷念師恩感恩餐會，而目前籌備中的「貢噶寺藏密文化會館」將於當天舉行揭牌儀式，未來將作為圖書、文物展示，其中位於二樓的「上師文物紀念館」，除展示上師文物及傳承上師法寶、社會賢達致贈之墨寶藝品外，也可外借展覽會場。敬邀十方信眾共襄盛舉，同種福田，詳情請洽詢貢噶寺寺務處06-2987868。

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