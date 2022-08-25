　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

點餐發現男童受虐！女店員靠「一張紙條」救人　繼父被判終身監禁

點餐發現男童受虐！女店員靠「一張紙條」救人　繼父被判終身監禁。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲多虧女店員幫忙，成功解救受虐男童。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國佛州女店員卡華路(Flaviane Carvalho)在快餐店工作時，懷疑一名11歲男童遭36歲繼父威爾森(Timothy Lee Wilson)虐待，她不動聲色偷偷用紙條詢問對方狀況，男童看到後安靜點了點頭，讓她立即報警，成功解救這名受虐男童。

男子威爾森去年6月被控虐待兒童、使用武器嚴重虐童、忽視兒童與非法監禁等罪，並於本月24日被正式判處多項無期徒刑。事件起因於去年1月時，威爾森帶著全家人前去餐廳，然而卻只有沒有幫11歲男童點餐，引發女店員卡華路注意。

卡華路表示，她看到男童眉間有一道很大的傷痕，眼睛附近還有瘀傷，感覺對方遭到虐待，便偷偷在紙條上寫下「你需要幫助嗎？還好嗎」，並避開威爾森視線只給男童看到，果然男童點頭便立即報警。

警方調查發現，威爾森長期虐待男童，男童被單獨關在家中一個小房間中，不能與媽媽、弟弟等其他家人接觸，還常常被要求做嚴格的體能訓練，並找到金鐵棍、手銬等多樣用來虐待他的工具，母親則對這些惡行都視而不見。

警方大讚卡華路，如果沒有她的幫忙，等到男童被人發現時很有可能已經被謀殺。如今威爾森終於被判刑，卡華路欣慰表示，她後來有與男童保持聯絡，對方現在過得很好，很開心正義終於獲得伸張。

►高純度精華一敷有感！「自然美BIO UP女神面膜」激殺1680元

ET快訊
雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝
快訊／大雨轟炸　北市四區發布「淹水一級警戒」
快訊／暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響
快訊／下班注意！　「雙北雨彈升級」8縣市豪大雨特報
天母獨居婦被騙「6公斤黃金」！　退休金、房產全沒了
快訊／豪大雨狂炸　高鐵列車卡途中！車廂沒電悶熱
快訊／新店1.7萬戶停電　台電：雷擊打到高壓線路
快訊／國家警報響了！雨彈升級「6縣市豪大雨特報」
快訊／大雷雨轟北北桃！　防冰雹、雷擊、劇烈降雨
凃姊心痛見弟弟滿身血　怒嗆廢死：有看到2人死那麼慘嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

沒開過法拉利太緊張！泊車男瞬間撞車　「修車費至少破萬」慘了

人妻買凶殺夫死得卻是小王　3殺手和綠帽夫「變成好友」一起跑趴

畫面曝光！山洪暴發29歲女在遊客面前被沖走　搜救4天找到屍體

動物園鱷魚突然暴走　遊客面前「高速狂追馴獸員」驚險畫面曝光

16歲少女參加派對失蹤　潛水網紅下水35分鐘「水庫底下」找到屍體

3歲女童胃痛被宣判死亡　媽喪禮發現她躺「玻璃棺材起霧」復活嚇壞

泰國憲法法庭裁定：總理帕拉育「暫時停職」　鐵腕執政8年罕見挫敗

史詩級洪水狂襲巴基斯坦！已逾900死、數千人斷糧　政府求國際救援

無視警告牌…她帶狗穿越農田　遭「牛群踩踏」倒臥血泊亡

日本新冠確診人數連5週居全球之冠！單週147萬例　病歿數世界第二

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

黃國倫淚「還給欠艾成的10分」　曝他遺願：以為來得及實現...

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

測試妻消失何時發現？　老公找整場露委屈眼神

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

逆向被按喇叭暴怒！　惱羞男抽鐵棍飆國罵

泰國憲法法庭裁定：總理帕拉育「暫時停職」　鐵腕執政8年罕見挫敗

史詩級洪水狂襲巴基斯坦！已逾900死、數千人斷糧　政府求國際救援

無視警告牌…她帶狗穿越農田　遭「牛群踩踏」倒臥血泊亡

日本新冠確診人數連5週居全球之冠！單週147萬例　病歿數世界第二

親美團體運用社群軟體假帳號宣傳　臉書、推特率先開鍘

過去11年未降半滴雨！西非「千年古都」世遺瀕毀滅　民眾徒手挖沙

點餐發現男童受虐！女店員靠「一張紙條」救人　繼父被判終身監禁

路透：前英國駐緬甸大使在仰光被拘捕　送往關押政治犯監獄

金髮妹上班嘟嘴熱舞超嗨　亮點不是她！背後阿北這動作紅了

傳莫斯科將辦偽公投！　美控俄試圖操控選舉「吞併烏被佔領土地」

快訊／雨彈襲擊！新店高速公路涵洞水淹引擎蓋　民眾爬車頂待援

遇台男約砲自誇「黑人Size能撐3小時」！　烏克蘭正妹曬私訊：笑死

目標金牌？戴資穎：要突破自己　好友爆冷出局、馬琳驚天逆轉

雷神索爾來了！他直擊「超粗紫紅閃電」往下劈　震撼畫面曝

北市信義、大安、松山、中山區一級淹水警戒！全台測得逾700次閃電

一年四季都滿足！角板山水蜜桃冰沙湧人潮　40元鮮甜果香消暑解膩

下班注意！大雨持續轟炸　台北市四區域列「淹水一級警戒」

暴雨狂灌！台北信義「時雨量破百」　雙北國家警報大響

MIRROR演唱會事故「鋼絲檢出3恐怖問題」！舞者怒開炮：每晚玩命

中秋將至！黑喵宅急便忙理貨　「鑽紙袋探頭」萌翻網：宅配很忙吧

短裙妹「起床氣」突開車門　重擊騎士後竟裝沒事走人

國際熱門新聞

7歲妹搭飛天鞦韆　升空「小腿」噴飛

36歲男出國5天　確診猴痘、新冠+愛滋

帳戶多了近2300萬！他得知中頭獎「嚇到發抖」

NASA公布黑洞的聲音！　2億光年外34秒音檔吸關注

642豬仔擠爆3包機「盲衝柬埔寨」！印尼警機場救回

緊貼露奶網紅狂舞　芬蘭總理：我也渴望享樂

2000台人遭拐賣！柬埔寨政府：不實報導

5兄妹有4人長出「河馬臉」竟是爸爸患怪病

把妻推下鐵軌「屍塊四散」！妒夫殺人後帶2兒逃亡

數百旅客受困英吉利海峽海底　列車隧道拋錨5小時　

航母「馬桶堵塞」通一次要花1200萬

金門崗哨遭陸無人機近拍　美媒踢爆質疑

拜登霸氣宣布！「900億武器設備」助烏克蘭

17歲女學生頭痛躺床突陷昏迷！　送醫5天逝世

更多熱門

相關新聞

正妹露蜜大腿熱舞　背後阿北猛盯

正妹露蜜大腿熱舞　背後阿北猛盯

美國連鎖餐廳Hooters以熱情洋溢的火辣服務生聞名，20歲服務生絲派絲（Alid Spice）前陣子上班時，穿著橘色超短褲子熱舞，並把這段6秒影片上傳至TikTok。不過有眼尖網友發現，在她跳舞的同時，身後一名年長男子正側身轉頭，目不轉睛地看著她。

傳莫斯科將辦偽公投！美控俄試圖操控選舉

傳莫斯科將辦偽公投！美控俄試圖操控選舉

航母「馬桶堵塞」通一次要花1200萬

航母「馬桶堵塞」通一次要花1200萬

美國防部：薩德系統能守護南韓國防安全

美國防部：薩德系統能守護南韓國防安全

結賬時突生靈感！他買彩券刮出6億大獎

結賬時突生靈感！他買彩券刮出6億大獎

關鍵字：

虐童紙條Timothy Lee WilsonFlaviane Carvalho佛州北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」！穿白色裙托夢

捷運「長腿OL」神祕壓痕引歪樓：喜歡繩縛？　同好打臉

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

林智堅碩士被雙殺　維基學歷多3字

艾成墜樓社區辦「壓煞法會」！　王瞳和婆婆一原因不到場

和男友愛愛到一半　她突泛淚「冒1想法」

廖老大巡店氣炸！抓包偷換紅茶：倒一倒

妹子求路人看她跳叮噹舞　阿伯反應讓5千人笑翻

艾成墜樓社區今辦法會！12名法師現場合力壓煞

凃明誠姊哭吼廢死團體「滾去十八層地獄」！

欠債情侶到「柬埔寨拼一把」不想返台：回來後什麼都沒有了

彰化炸雞店爆炸起火影曝！闆娘抱2子急逃生

中共無人機「拍金門2兵站崗照」曝　看傻表情超清晰

余苑綺29日告別式流程公開！她親托夢「壽衣款式」

鐵飯碗來了！中華郵政要招1397人　「起薪38K~53K」

更多

最夯影音

更多
艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱

艾成生前最後錄影：對妳愛不完　「衣服王瞳縫的」..她含淚合唱
王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

王瞳看到「艾成婚紗照」癱軟大哭　身穿蜜月白衣：當作跟你辦婚禮喔

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

艾成化煙長眠家人一路陪伴　王瞳含淚微笑「比7」送別

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

熱狗「台上被潑油漆」超走心　《髒藝術家》逼哭Rapper

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

王瞳聽「艾成歌聲」淚崩　忍痛和張芸京獻唱

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面