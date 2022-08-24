16歲少女參加派對失蹤　潛水網紅下水35分鐘「水庫底下」找到屍體

▲警方證實，水庫中的遺體是失蹤少女羅德尼。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國警方近來在加州特拉基(Truckee)當地水庫中發現一具屍體，後來證實死者是16歲少女羅德尼(Kiely Rodni)，其6日參加大型青少年派對後突然失蹤。媽媽表示，當時女兒曾傳訊息告知她45分鐘後就會離開派對，後來就毫無音訊，如今找到屍體家人都受到很大的打擊。

16歲少女羅德尼8日參加位於普羅瑟溪水庫(Prosser Creek Reservoir)附近露營地所舉行的大型聚會後失蹤，警方接到報案後展開大規模搜尋行動，菁英潛水團隊Adventures with Purpose後來也加入行動，21日在距離岸邊約16.7公尺，4.2公尺深水庫中發現一輛沉沒車輛，車上有一具屍體，打撈後送去驗屍，證實死者就是失蹤2周的羅德尼。

當地媒體報導，潛水團體Adventures with Purpose在YouTube 上擁有240多萬粉絲訂閱，自2019年以來他們已成功協助警方偵破23起失蹤人口事件，當天團隊下水搜尋約35分鐘，便成功找到羅德尼遺體。警方目前尚未對外公布羅德尼死因，案件正在調查中。