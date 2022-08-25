金髮妹上班嘟嘴熱舞超嗨　亮點不是她！背後阿北這動作紅了

記者詹雅婷／綜合報導

美國連鎖餐廳Hooters以熱情洋溢的火辣服務生聞名，20歲服務生絲派絲（Alid Spice）前陣子上班時，穿著橘色超短褲子熱舞，並把這段6秒影片上傳至TikTok。不過有眼尖網友發現，在她跳舞的同時，身後一名年長男子正側身轉頭，目不轉睛地看著她。

每日星報報導，絲派絲擁有一頭金色飄逸長髮，在某天上班時，她穿著低胸緊身的白T恤，大方展現豐滿上圍，並穿著Hooters招牌超短橘色熱褲，露出蜜大腿、嘟著嘴巴開始在餐廳一側跳舞，邊跳邊伸舌頭。

這段6秒影片的觀看次數迄今已衝破360萬人次，只不過這次受到熱烈討論的主角並不是她，而是她身後一名年長男子。依據畫面，當絲派絲穿著火辣制服扭動身軀時，這名男子正側身轉頭猛盯著她。

許多網友開玩笑表示，「他看起來滿享受的」、「他眼睛眨都沒眨耶」、「這老頭過著擁有最美風景的生活呢」、「這就是她賺到小費的方式吧」。

其實絲派絲本身就是一名網紅，在抖音平台擁有約100萬名粉絲追隨，經常分享跳舞的影片，且穿著都相當清涼性感。

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