結賬時突生靈感！他買彩券刮出6億大獎　創歷史紀錄爽成富豪

▲弗萊日前在市場隨手買了一張彩券，沒想到居然刮出史上最高的獎金。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

美國加州彩券辦公室23日開出史上最高的獎金，普萊瑟郡（Placer）男子弗萊（Chad Fry）在市場購物時，順手買了一張面值30美元（約新台幣907元）的彩券，沒想到竟贏得了2千萬美元（約新台幣6億元）的大獎，瞬間成為千萬富翁。

綜合美媒報導，弗萊日前到奧本市（Auburn）的山麓市場（Foothill Market）買啤酒，沒想到在結賬時居然被一張30美元的「終身百萬富翁版」（Set for Life Millionaire Edition）彩券吸引了注意力，於是他決定取出去年冬天做建築得來的副業收入，買下彩券。

弗萊表示，他原本打算回家後才把彩券刮開，但他走到停車場時，心裡突然萌生一股衝動，想要趕快將彩券刮開，於是他便趴在車身上開始刮彩券，「我在刮過第二行時，就看到了LIFE的中獎字樣，那一刻我就清楚，我很快要變成富豪了」。

彩券辦公室透露，「終身百萬富翁版」彩券過去開出的最高獎是1千萬美元（約新台幣3億元），而弗萊所中的大獎，價值卻高達2千萬美元，比之前的最大獎高出了2倍之多，也讓他一夕成為千萬富翁。

「終身百萬富翁版」彩券為獲獎幸運兒提供了2種領獎方式，其一是彩券辦公室在接下來的25年內，每年會固定支付80萬美元（約新台幣2千萬元）的獎金，而另一種則是一次性支付1160萬美元（約新台幣3.5億元）的現金。彩券辦公室指出，弗萊選擇了後者，因為他計劃要用這筆錢去買一輛新的福特皮卡。