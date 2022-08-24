3歲女童胃痛被宣判死亡　媽喪禮發現她「在棺材中呼吸」復活嚇壞

▲家人意外在喪禮上發現女童復活。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥近來發生一起離奇案件，3歲女童卡米拉(Camila Roxana Martinez Mendoza)因為胃病被醫生宣判死亡，然而當她被放置在玻璃棺木中時，被家人發現她正在呼吸，可是緊急送回醫院卻宣判再次死亡，讓家屬傷心無法接受，認為醫院醫療疏失。

女童卡米拉17日因為出現胃痛、嘔吐、發燒等情況，被母親送到聖路易斯波托西市(San Luis Potosi)社區醫院檢查，幾小時後病情突然惡化，最後被醫生宣判死亡，沒想到家人隔天為她舉行喪禮時，意外發現她還有氣息，眼球還能轉動。

母親瑪莉(Mary Jane Mendoza)表示，女兒被宣判因急性腹瀉、嚴重脫水死亡，她抱著女兒時明明感覺到對方仍活著，可是醫生卻沒有任何作為，只強調人已經死了，要她趕緊放下，結果在喪禮上發現人還有呼吸，第一時間還以為是自己太難過產生幻覺。

卡米拉被救護車緊急送醫，然而抵達醫院後不久又被宣判死亡，這次診斷死因為腦水腫，讓瑪莉傷心表示，她對所有醫生都沒有懷恨在心，只是想知道真相。州檢察長魯伊斯(Jose Luis Ruiz)表示，案件已在進行調查。