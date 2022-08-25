航空母艦「馬桶堵塞」慘了！通一次要花1200萬　惹禍原因曝光

▲美國海軍航空母艦福特號。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

航空母艦宛如一座海上城市，但若不幸馬桶堵塞，付出代價可能比想像中更大。美軍航母布希號（USS George H.W. Bush）及福特號（USS Gerald R. Ford）都曾發生馬桶堵塞，必須使用酸性溶劑沖洗才能疏通，但單次成本估計高達40萬美元（約新台幣1200萬元）。海軍認為，可能有水手把「未經授權的物品」沖下馬桶，才會造成問題。

《商業內幕》報導，美國政府問責署（GAO）2020年調查布希號及福特號後發現，2艘航母出現馬桶堵塞及另外149個維修問題，海軍花費1300億美元才得以解決。其中，酸性溶劑沖洗的成本最令人瞠目結舌，也突顯出現代航母的複雜性。

▲美國航母布希號。（圖／達志影像／美聯社）

GAO在報告中指出，航母需要使用類似商業客機的廁所系統，但考慮到艦上駐紮逾4000人，規模必須大得多，也讓每一次酸性溶劑沖洗的成本飆升至近50萬美元（約新台幣1500萬元）。雖然酸性溶劑沖洗是「艦艇服役生涯中，計劃以外的維修行動」，但海軍無法確定，未來還有多少船艦、每隔多久就必須執行，因此「整體成本影響難以量化」。

對此，美國海軍表示，GAO報告提及的航母廁所94%都已經恢復正常運作了，自2020年以來，也沒有其他政府監管機構提到航母出現廁所問題。