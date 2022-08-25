科管局盼釐清「林智堅論文有無侵權」　中華大學：若有屬個人行為





▲科管局昨表示，已3次函請中華大學釐清相關細節，校方今回應，未在計畫期間以及結案後公開或授權發表，若參與者對外發表，屬個人行為。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者陳凱力／新竹報導

中華大學24日公布，認定前新竹市長林智堅論文抄襲竹科管理局期末報告書。25日校方再發3點聲明表示，校方未在計畫期間以及結案後公開發表、也未授權執行團隊發表，強調「若有計畫參與者對外發表，應屬其個人之行為。」

中華大學24日公布林智堅論文抄襲情節重大後，科管局隨後也公開表示，事涉竹科管理局委託中華大學「以TCSI模式評估新竹科學園區之民眾滿意度」研究案之成果，為釐清本案相關事實，科管局分別於7月7日、7月21日及8月17日函請中華大學釐清合約相關細節，目前仍待中華大學回覆說明後，再研議後續處理。

中華大學今回應，有關新竹科學園區管理局於2007年12月委託本校之「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」計畫報告內容遭該計畫成員引用進行發表乙事，本案雖自完成結案報告迄今已十數年，惟經查：

1.本校並未在「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度」計畫執行期間及結案報告審定後進行發表與公開；本校自身亦未使第三人知悉及未對外公開。

2.本校並未授權計畫主持人及執行團隊成員以此研究成果對外參與研討發表，且本案在結案後亦即辦理歸檔，惟若有計畫參與者對外發表，應屬其個人之行為。

3.本校在本案結案時業已將研究成果之相關智財權，依合約規定放棄並轉讓予委辦機關。

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