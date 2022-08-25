全黨挺林智堅卻遭「雙殺」　張善政嗆蔡英文「應向國人道歉」

▲桃園市長參選人張善政。（圖／地方中心翻攝）

記者蔡怡萍／綜合報導

前新竹市長林智堅8月9日被台大認定碩士論文涉及抄襲，遭撤銷其碩士學位，24日又被中華大學認定2008年的論文也有抄襲情事，2個碩士學位在15天內遭到雙殺。國民黨桃園市長參選人張善政對此表示，林智堅現在已被認證是「雙抄人」，而力挺他的蔡英文總統、鄭文燦、鄭運鵬都需要出來向國人道歉與說明。

張善政25日上午受訪時表示，先前台大撤銷林智堅碩士學位的時候，蔡英文主席在民進黨內下達全黨挺一人的決定。他表示蔡英文沒有體察到整體的民意，造成很大的反彈，最後也導致了林智堅的退選。這次中華大學撤銷林的碩士學位，張善政說還沒有看到蔡英文出來發表任何的言論，同時鄭文燦市長和鄭運鵬委員也沒有發表任何的言論。

張善政認為：「現在經過台灣大學，還有中華大學兩個學校，一樣撤銷這個碩士學位的決定，已經把這個林智堅先生變成一個所謂的『雙抄人。』」

▲林智堅因論文被台大認定抄襲，已宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者屠惠剛攝）



他接著強調，這個事情已經不是一個林智堅有沒有碩士學位的問題，這是一個全國性、大家在看學術倫理還有政治人物誠信的問題。他指出，蔡英文主席，還有鄭文燦市長都必需出來鄭重道歉，不能夠袒護一個人。張善政也鄭重呼籲，期待蔡英文主席，鄭文燦市長，還有鄭運鵬委員，要為先前的作為出來向國人鄭重道歉，若是沒做相關的表態，他認為民眾將會在年底的選舉對這次的事件做出公平的決定。

而被問到民進黨桃園市長參選人鄭運鵬一直以來都力挺林智堅，張善政認為鄭運鵬一昧的坦護林智堅，為他的論文的事情「擦脂抹粉」，等於是「換湯不換藥」，他的誠信的原則也必須要受到檢視，張也呼籲鄭運鵬對這個整個事情的過程，為對於政治人物誠信的看法，作為一個適當的說明。

記者也問到林智堅已退選，是否沒必要再見縫插針，張善政再次強調這件事的層次已經拉到不只是林智堅個人、或是桃園一個在地的選舉，這已經是一個「全國性政治人物對誠信」的看法，他也譴責蔡英文身為民進黨主席，甚至貴為總統，不惜摧毀教育體制價值，而只想袒護一個在地的候選人，或者是維護權力。