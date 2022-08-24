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林智堅論文遭雙殺！中華大學點名這兩人難辭其咎　送教評會檢討

記者陳凱力／新竹報導

前新竹市長林智堅繼台大碩士論文被認定抄襲後，今(24)日下午再遭中華大學認定「確實存在抄襲情事且其情節重大。」校方在公布審議結果後，再發表聲明表示，「學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎。」此次林智堅碩士論文的指導教授賀力行與口試委員李友錚，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。

▲▼林智堅記者會宣布退選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華大學今日公布林智堅論文審議結果為抄襲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

中華大學秘書室聲明內容：

一、此次林智堅碩士論文違反學術倫理，經審議委員會決議撤銷其碩士學位，中華大學劉維琪校長表示尊重，也深表遺憾。林智堅在大學期間半工半讀努力向學的事蹟，留給許多學弟妹深刻的印象，經此事件後，相信必能記取教訓努力再出發。

二、學生論文違反學術倫理，指導老師亦難辭其咎。此次林生碩士論文的指導教授與一位口試委員，分別為竹科計畫共同主持人及計畫主持人，對其碩士論文與計畫結案報告高度雷同卻不查，明顯有疏失，將送教評會檢討。雖然本校絕大多數老師對敎學研究都相當認真，但本校仍將全面檢討，對少數不適任的教師，將予以資遣淘汰，以維護教學品質。

三、本校兩年前即已訂定「博碩士生學位論文品保準則」，要求學位論文提報前後都要經過相似度比對；碩博士生皆要簽署「論文未涉抄襲及代寫聲明書」；各碩博班對教師指導論文篇數皆設有上限，教師應確實遵守上限規定。若再有違反學術倫理情節嚴重者，該博碩士班經評估後得停止招生。

據了解，林智堅碩士論文的指導教授賀力行與口試委員李友錚目前皆已退休，因此除了送教評會檢討，對之後的審查流程進行升級外，實際上兩名退休教授恐遭不到實質上的懲戒。

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