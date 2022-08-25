「陳明通挺林智堅違反國安局長職權」　國民黨團：將追究政治責任

▲國民黨團25日召開記者會，並表達對林智堅被中華大學徹銷學位的立場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

前新竹市長林智堅在參選桃園市長期間，被台大撤銷國發所學位，昨中華大學也認定林的科管所論文抄襲情節重大，同樣做出撤銷學位處分。對此，國民黨立法院黨團要求兼任民進黨主席的總統蔡英文及林智堅向全民道歉；至於國安局長陳明通三度挺林智堅清白，國民黨團認為違反其職位該有的作為，立法院開議後，會追究陳的政治責任。

國民黨團25日召開記者會，針對林智堅被中華大學撤銷學位，黨團總召曾銘宗表示，蔡英文、行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦等政府高官，對林智堅的論文爭議不問是非，只有政黨利益考量，選擇力挺林，甚至在過程中抹黑國民黨用選舉奧步；如今林智堅論文經台大、中華大學確認抄襲，並撤銷學位，國民黨團要求上述三人向全民道歉。

曾銘宗也說，林智堅不要再硬拗，請林公開承認，並向全民道歉；也請國科會依法行政，對林智堅違反著作權法、侵犯國科會權益，依法提出告訴。

至於陳明通力挺林智堅，曾銘宗表示，過去陳為了林的台大論文，三度出來帶風向、替林澄清，基本上已經違反國安局長該有作為，立法院開議後，國民黨團會追究陳的政治責任。

黨團書記長李德維則說，蔡英文還要指責台大，還要瞎挺包括林智堅在內的相關人嗎？民進黨桃園市長參選人鄭運鵬指責立委高嘉瑜不挺同志，但鄭運鵬的瞎挺才造成民進黨更大危機。

李德維表示，要求蔡英文必須對台大，及相關學術界人士提出道歉，而不是帶民進黨瞎挺，而鄭運鵬要面對民眾心聲、要尊重學術倫理，而不要只是黨同伐異。