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打開中華大學官網！林智堅名列「傑出校友」　他一看笑了

▲桃園市長參選人林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

▲林智堅論文抄襲事件延燒。（資料照／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

前新竹市長林智堅月出初被台大認定論文抄襲，碩士學位遭撤銷，24日再被中華大學判定論文抄襲，2個碩士學位在半個月內遭雙殺。臉書粉專「不禮貌鄉民團」就發文，貼出中華大學上的「傑出校友」名單，將林智堅的名字圈起來，提醒中華大學，「名單要記得重新調整，別讓後面的學子們感覺不光榮。」

「不禮貌鄉民團」貼出中華大學傑出校友名單，文中直呼，「提醒一下中華大學，你們家官網上的『傑出校友』名單要記得重新調整，別讓後面的學子們感覺不光榮。」只見林智堅被列為「108學年度傑出校友」，底下還有一行「科技管理學系碩士班畢業」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

▲林智堅被中華大學列為108學年度傑出校友。（圖／翻攝自不禮貌鄉民團）

不過，就有網友實際到網頁一看，發現「科技管理學系碩士班畢業」變成「企業管理學系 畢業」。《ETtoday新聞雲》約10點查看時，發現連「企業管理學系 畢業」都不見了，僅剩一行「108學年度傑出校友」。此外，名單上還包括台灣箭后譚雅婷、中華民國營建工程學會理事長韓道昀等傑出校友。

▲▼ 。（圖／翻攝自中華大學官網）

▲現在僅剩一行「108學年度傑出校友」。（圖／翻攝自中華大學官網）

另外，本站稍早報導《林智堅2碩士學位15天全掰了　維基學歷「多2線3字」超狠》，有網友發現，在中華大學公告之後，林智堅的維基百科「學歷」部分秒被更新，2個碩士學位都被劃掉，現存的最高學歷為中華大學企業管理學系（夜間部），讓大家忍不住留言表示太狠了。目前，林智堅本人並未對這些事做出回應。

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