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國圖二度下架林智堅論文　館方：紙本論文移至專區收藏

▲▼圖國的台灣博碩士論文知識加值系統網站，接近中午已查不到林智堅在中華大學的論文。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲在今天中午，國圖網站已查不到林智堅論文，國圖證實，已將林智堅碩論下架。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲退出桃園市長選舉，昨（24日）中華大學也認定林智堅論文抄襲並撤銷其學位，《ETtoday新聞雲》今稍早上國家圖書館網站已搜不到林智堅論文；國圖表示，因上午收到中華大學公文，已依照程序將林智堅在國圖的電子版本碩論下架，紙本論文原先就沒公開，但仍移到專門收藏被撤銷論文的專區收藏，並透露每年類似案例有10到20件。

台大在8月9日召開記者會，認定林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷其碩士學位，國家圖書館在當天下午，就火速將林智堅在台大的電子與紙本碩論下架，而中華大學昨傍晚撤銷林智堅學位，但國圖的台灣博碩士論文知識加值系統網站，昨晚仍可查到林智堅在中華大學的碩士論文。

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▲▼民進黨中央林錫耀 林智堅記者會 退選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林智堅碩論遭到雙殺，國圖已經全部下架。（圖／記者屠惠剛攝）

直到今天早上，仍可在國圖的台灣博碩士論文知識加值系統網站，查詢林智堅在中華大學的論文，但在接近中午時分，圖國的台灣博碩士論文知識加值系統網站，已經查不到林智堅在中華大學的論文。

《ETtoday新聞雲》詢問國圖館長曾淑賢，曾說，今天上午已經收到中華大學發出公文，因為中華大學認定林智堅論文確定抄襲，依據程序，將林智堅在國圖電子檔碩論下架，紙本論文則一開始並沒有陳列，所以沒有下架，而是移到專門收藏被撤銷論文的專區收藏，曾淑賢也透露，類似林智堅這樣學位被撤銷案例，每年約10到20件。

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