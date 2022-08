拜登宣布減免學貸「每人少還30萬元」　估計4300萬人受惠

▲拜登25日宣布學貸減免。(圖/達志影像/美聯社)

記者鄭文晴/綜合報導

美國總統拜登25日宣布減免學生貸款,讓大學畢業生免除1萬美元(約30萬元新台幣)的學貸,以及取消聯邦佩爾助學金(Pell Grant)每個借款人高達2萬美元(約60萬元新台幣)的學生債務,估計將有4300萬人獲得一定程度的減免,約2000萬人債務可能被完全免除。

綜合外媒報導,美國約有4300萬人欠聯邦學生債務,金額高達1.6兆美元。這些措施是美國史上每名借款人可以獲得的最大規模學貸減免,預計只適用於年收入低於12.5萬美元(約380萬元新台幣)的美國人,或是年收入不超過25萬美元(約760萬元新台幣)共同納稅的已婚夫婦。美國政府還計劃將付款截止日期延長至少四個月。

拜登在推特上指出,「今天(25),為履行我的競選承諾,針對性地減免最需要的家庭債務」,現代人背負著龐大的學貸債務,以換取大學學位,「我們正在救濟那些需要的人,並修復學貸制度」,給這些家庭有喘息的空間,減輕負擔達到中產階級的生活品質。

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023. I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I

紐約聯邦儲備銀行一項研究顯示,減免學生貸款可能將給通貨膨脹火上澆油,拜登政府的一名高級官員聲稱,這項計劃可能使多達4300萬名學生借款人受益,完全取消約2000萬名學生的債務。12月31日以後,政府將開始要求疫情期間中斷的學生貸款還貸將重新開始,這將抵消減免措施所帶來的通膨影響,恢復學貸歸還甚至可能對價格產生抑製作用。

美國政府前經濟顧問委員會主席、哈佛大學教授傑森•弗曼(Jason Furman)指出,取消學生債務將抵消《降低通脹法案》的通縮效果,根本是「在已燃燒的通膨大火上,澆上5萬億美元的汽油」,是非常魯莽的行為。

美國前財政部長薩默斯(Lawrence Henry Summers)不同意這種說法,在推特上表示,「債務減免消耗的資源本可以更好地用於說明,那些由於某種原因沒有機會上大學的人」,且就算提高學費也會導致通貨膨脹。

