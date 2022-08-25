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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林智堅雙碩士全沒了　柯志恩點名蔡英文：全黨「挺堅」 該給交代

▲中華大學今認定林智堅論文抄襲並撤銷碩士學位。（圖／記者屠惠剛攝）

▲中華大學認定林智堅論文抄襲並撤銷碩士學位。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／高雄報導

前新竹市長林智堅台大、中華大學碩士論文全被認定抄襲，2個碩士學位在15天內遭到雙殺。國民黨高雄市長候選人柯志恩今（25）日表示，林智堅還很年輕，政治生涯跟有沒有學位不是有太大關係，但第一時間民進黨黨主席蔡英文總統要求大家相信林的清白，現在面對這樣的事實，是否要給全黨同志一個交代。

林智堅在15天內雙碩士學位都飛了，柯志恩今天評論此事表示，林智堅還很年輕，面對連續兩次學校對他的論文事件，必須坦然接受，但未來政治生涯跟有沒有學位不是太有關係，而是在這事情爆發後所引發的誠信問題，他必須要記取教訓。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩說，這件事情不單是林智堅的問題，第一時間發生時，民進黨黨主席蔡英文特別要求大家要相信林智堅的清白，現在面對這樣的事實，是否要給全黨同志一個交代。（圖／記者賴文萱翻攝）

但柯志恩強力呼籲，這件事情不單是林智堅的問題，第一時間發生時，民進黨黨主席蔡英文特別要求大家要相信林智堅的清白，現在事件水落石出，2所大學都判定這是抄襲，「蔡總統面對這樣的事實，是否要給全黨同志一個交代」。

柯志恩進一步提到，特別是現在在桃園力挺林智堅、挺抄襲論文的鄭運鵬，是否對這事情要有所交代？她認為，面對這件事情，誠信問題還有是非價值，大家應該重新來定義。

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